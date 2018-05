Impresión de boletas presidenciales inicia próximo domingo: INE

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, anunció que el próximo domingo 6 de mayo iniciará la impresión de las boletas presidenciales, proceso que contará con los más altos índices de seguridad.

El Instituto electoral imprimirá 284 millones de boletas electorales para la elección de presidente, senadores y diputados federales, con una inversión de 210 millones 160 mil pesos.

La institución había presentado un retraso, ya que la impresión debió empezar a inicios de abril, pero no estaba completa la boleta del a elección presidencial porque estaba pendiente el litigio de Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco'.

El funcionario recalcó que durante este proceso electoral 89.4 millones de ciudadanos podrán ejercer su voto el próximo 1 de julio; el Padrón Electoral y el Listado Nominal cuenta con el más alto número potencial de electores de la historia.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, expuso que si los medios de comunicación no generan información cierta, oportuna y precisa, si los gobiernos no mantienen un correcto uso de recursos, y si las organizaciones sociales y de carácter empresarial no cumplen con un compromiso democrático "la elección puede no llegar a buen puerto".

En su intervención, Benito Nacif, consejero del INE, dijo que en las elecciones de julio próximo se renovarán de manera simultánea más de 18 mil cargos de elección popular, que va desde alcaldías hasta la Presidencia de la República.