Aunque la mafia del poder se una, les vamos a ganar la Presidencia: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', afirmó que los partidos de las coaliciones de los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya, buscan aliarse para vencerlo en las elecciones del primero de julio.

“Aunque se quede un solo candidato de ellos, les vamos a ganar la Presidencia de la República. Y hay que estar pensando en eso, en que se van a unir. Lo dije, para abril o para mayo van a buscar la unidad y hay que prepararse para enfrentarlos todos juntos”, declaró este lunes en Ixtapaluca.

El tabasqueño se declaró vencedor del primer debate presidencial y que gracias a ello rebasó los 50 puntos de intención de voto. Por ello, el presidenciable resaltó la importancia de hablar de estas proyecciones en los sondeos de opinión pues sus rivales buscan combinar esfuerzos para derrotarlo.

“No hay que olvidar que ya lo hicieron en el 2006: los del PRI de arriba apoyaron a Felipe Calderón, y en el 2012 los del PAN de arriba llamaron a votar por Enrique Peña Nieto. Tenemos que prepararnos bien para no confiarnos. Tenemos que defender los votos”, remarcó.

AMLO afirmó que su triunfo en el debate se debió a que “su autoridad moral” lo protegió de las mentiras que el resto de los candidatos dijo sobre él.

“Nos fue muy bien porque estuvimos lidiando con quienes querían golpearnos, ponernos mal, ponernos en ridículo. Y no pudieron, eso sí se les puedo asegurar. Utilizaron mentiras, calumniaron en grande una y otra vez y no lograron su propósito. Tengo un escudo que me protege: es mi autoridad moral”.

“Ganamos el debate, llegamos a 50 puntos y los candidatos de la ‘mafia del poder’ se van a unir”, subrayó.

Con información de Rivelino Rueda.