Guatemala y Costa Rica gozan de más democracia que México: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', aseguró que en Guatemala y Costa Rica hay más democracia que en México, debido a las supuestas manipulaciones en el conteo de votos que han ocurrido en el país.

"Si el pueblo no elige a sus autoridades, no hay democracia. No sólo estamos más atrasados en procesos democráticos que en países de Europa, hay más democracia en Guatemala que en México, y ya no hablemos de Costa Rica, que tienen una democracia casi perfecta”, dijo el tabasqueño durante su mitin en Guadalupe, Zacatecas.

“Aquí en México es una vergüenza que además de la propuesta de los candidatos, se tiene que contar con un ejército de ciudadanos para defender las casillas. Si no hay representantes de casilla, rellenan y manipulan las urnas”, comentó López Obrador.

El morenista, además, mencionó que no permitirá ningún acto de ilegalidad de llegar a ser presidente. “Vamos a cortar de tajo la corrupción. Cero corrupción e impunidad, trátese de quien se trate”.

El pasado 2 de abril, Carlos Alvarado Quesada, representante del Partido Acción Ciudadana, se adjudicó la victoria en las elecciones presidenciales costarricenses al vencer a Fabricio Alvarado con 60.74 por ciento de los votos.