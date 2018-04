'Gracias al bullying conocí a León-O y a la espada del augurio', ironiza Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato de la alianza 'Todos por México', José Antonio Meade, contestó que no había sufrido de bulliyng durante su juventud, porque la condición de su piel comenzó cuando tenía 27 años. Esto al ser cuestionado sobre cómo lidiaba con el acoso y las burlas en redes sociales.

“La verdad es que ya a los 27 la gente me hacía menos bullying…hasta que fui candidato a la Presidencia de la República. Y entonces todos los días me levanto y veo qué forma creativa se les ocurrió para hacer bullying sobre el tema. Ya tuve que averiguar quién era León-O de los Thundercats. Con la ventaja de que León-O, me han dicho, tiene la espada del augurio y que se truena a Munra”.

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, tuvo esta tarde un encuentro privado con jóvenes simpatizantes en su casa de campaña en la Ciudad de México. Ahí, habló sobre Donald Trump, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y hasta del bullying y el vitiligo.