Ganaremos a la buena la CDMX: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata a la jafetura de Gobierno por la coalición 'Por la CDMX', Alejandra Barrales, aseguró que el PRD mantendrá la capital del país sin fraudes y negó las acusaciones de querer conservarla a través de dádivas y el uso de programas sociales, según denunció Morena.

"Que no ofendan la inteligencia de los capitalinos, en esta ciudad la gente vota con conocimiento de causa, qué bueno que sepan que van a perder y que quieran justificar con un fraude. Aquí no va a haber fraude, les vamos a ganar a la buena, para que no empiecen a tender ninguna camita", dijo en un mitin en plaza Tlaxcoaque.

Barrales justificó que las acusaciones de tinacos, relojes y despensas que circulan en particular en la delegación Coyoacán, son síntoma de que la campaña perredista va bien y al alza.

Descartó que en esa delegación y en Iztapalapa se esté condicionando de alguna manera el apoyo político o el voto; no obstante, al final del evento que tuvo lugar en la delegación Cuauhtémoc, al menos 40 acarreados de Coyoacán esperaron a que la exdirigente perredista dejara la plaza en medio de voces que coreaban "Toledo", quien es diputado local.

Por otro lado, la candidata del PRD, PAN y MC aseguró que su propuesta de dar un apoyo económico de 2 mil 500 pesos a madres de familia es viable, como lo es el programa de apoyo para adultos mayores, que se asocia con Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno.

"Ese y todos los programas sociales que tiene esta ciudad nacieron en el PRD", reviró.

En el evento la acompañó el candidato de 'Por México al Frente' a la Presidencia; al tomar la palabra, Ricardo Anaya respaldó la agenda de Barrales Magdaleno para priorizar la agenda de las mujeres.

En primera fila estuvieron Emilio Álvarez Icaza y Xóchitl Gálvez, ambos candidatos al Senado; Manuel Granados y Damián Zepeda, dirigentes del PRD y PAN nacionales; y Cuahutémoc Velasco, Raúl Flores y Mauricio Tabe, liderazgos de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN en la Ciudad de México.