Ganaderos en Morelos renuncian al PRI y se suman a Gayosso

MORELOS.- Después de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque no les dieron las candidaturas que solicitaron, un grupo de ganaderos y productores morelenses anunció su adhesión al Partido Revolución Democrática (PRD) para respaldar la candidatura al gobierno del Estado de Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo del actual gobernador, Graco Ramírez.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Ganadera de Tlalquitenango y presidente del Sistema Producto Bovinos-Carne, Roberto Reza Quiroz, informó que ya hizo oficial su separación del tricolor, ante la serie de imposiciones y falta de cumplimiento de acuerdo a la plataforma electoral de este instituto por parte de la dirigencia estatal y el actual candidato, Jorge Meade Ocaranza.

“Una y otra vez hemos apoyado al partido (PRI) una y otra vez lo hemos hecho; hoy ya no, precisamente porque nosotros tenemos que trabajar para nuestra gente, no nosotros para esa gente que llegando al poder como a la gubernatura, diputaciones e incluso delegaciones como la de Sagarpa, le dieron la espalda a los ganaderos”, señaló el productor.

Reza Quiroz atribuyó a la falta de capacidad y de experiencia de los priistas para apoyar al sector primario, el que hasta hoy, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto haya recibido tal golpeteo.

El líder ganadero comentó que la dirigencia del partido al que renunció le comentó que no podía postularse en un inicio por cuestiones de la paridad de género y que habría de brindársele el espacio a la actual diputada federal, Rosalina Mazari Espín, quien será candidata a una diputación plurinominal. De hecho, la designación de esta misma provocó que la excandidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez rompiera relación con el candidato a la gubernatura de Morelos, Jorge Meade Ocaranza.

“En la federal me dijeron de la cúpula mayor, 'detente que va Rosalina por cuestión de género', bien, la apoyamos; me registro como precandidato a la local igual me dicen 'detente porque va la señora Enoé Jaime para Jojutla-Tlalquitenango', pese a que recibí diversas invitaciones fui institucional a ese partido, hoy buscaba una alternancia para beneficio de los productores, me ofrecieron la cuarta plurinominal, no les acepté, porque esa posición no llegará, nos querían tomar el pelo”, añadió.

No obstante, Roberto Reza reiteró que esto lo hace por el sector al que representa, pues así también ha cuestionado, dijo, al gobierno de Graco Ramírez en temas como el abigeato y las bajas penas que reciben las personas que cometen este tipo de delitos, así como también los escasos apoyos para el sector.

Hoy, el PRD le ofreció una primera regiduría para el municipio que representa porque dijo, quiere empezar desde abajo. Y es que, en la campaña de Rodrigo Gayosso también estuvo apoyando el secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruíz Silva, ya que constantemente se le vio en los eventos privados del aspirante a gobernador, bajo el argumento de que lo hacía en fin de semana y fuera de los horarios laborales.