FEPADE niega que haya denuncias por negocios que ofrecen promociones si gana AMLO

Germán Castillo Banuet, director de averiguaciones previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), explicó que hasta que se presente una denuncia por los casos de los comercios que prometen cerveza o comida gratis si gana Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, la Fiscalía podrá iniciar una investigación.

En entrevista en Aristegui Noticias, indicó que las autoridades en procuración de justicia no pueden actuar hasta que reciban la denuncia de los hechos.

"Ya sobre la denuncia hay que ver los hechos que se están denunciado y hacer la investigación correspondiente, no podemos atrever a decir sí es o no un delito. Cualquier conducta que el Ministerio Publico considere que puede ser un delito, tiene que ser avalado o no por un juez", aseguró Castillo Banuet.

En otra entrevista en el mismo noticiero, Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, declaró que en las promociones al no solicitar el voto no hay conducta delictiva.

"Generar una expectativa de que eso puede constituir una conducta delictiva y que en todo caso los jueces lo resolverán, la verdad me parece una práctica, algo como lo que denominó Bernardo Barranco como terrorismo electoral", dijo.

A través de redes sociales han circulado diversas promociones de negocios que prometen a sus clientes cerveza, comida y hasta bailes privados gratis de ganar Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de México.

El Red Irish Pub, en Tijuana, publicó que de ganar el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' invitan toda la cerveza de barril que puedan tomar, así como nachos con queso; el restaurante El Mesón de Don Camarón, en Veracruz, invita 300 filetes de pescado, y el club Tavares publicó que el primer privado para sus clientes sería gratis.