Expertos dan claves para que el próximo presidente logre un crecimiento del 4%

El colectivo de investigadores México ¿cómo vamos? aseguró que la mayoría de las propuestas de los candidatos presidenciales se refieren a dar continuidad a programas sociales o apoyos económicos, lo cual no genera crecimiento económico sostenido.

"Se necesitan propuestas más serias, que haya un dinamismo de la economía y que se retiren los obstáculos para detonar el crecimiento", dijo este miércoles Valeria Moy, directora del colectivo.

Durante la presentación de Semáforo Electoral Nacional, Luis de la Calle, director general de De la Calle Madrazo Mancera, afirmó que la fotografía general del país es que no se está creciendo lo suficiente.

"El crecimiento es posible, el crecimiento depende de que ciudadanos, gobiernos, empresarios y trabajadores decidan que quieren crecer y con énfasis en cuatro claves qué hay que exigirles a los candidatos: infraestructura en transporte, educación, infraestructura energética y Estado de derecho".

De la Calle sostuvo que si cada estado del país logra articular estas cuatro claves, se alcanzarían tasas por arriba del 4.5 por ciento anual, meta mínima establecida por México ¿cómo vamos?

Éstas son los cuatro puntos que los expertos recomiendan al próximo presidente de México:

1. Infraestructura en transporte. Los estados que han crecido de manera acelerada en los últimos 25 años están ligados a los mercados internacionales y eso se debe en gran parte a la logística, pues tienen vías férreas, puertos, aeropuertos, carretearas, es decir, hay conectividad.

2. Infraestructura energética. La disponibilidad de gas natural es clave para que haya un desarrollo industrial.

"Si no tienes gas no tienes industria, si no hay industria no se crean empleos de alto valor agregado para que crezca la productividad. Los estados más pobres no tienen gasoductos", dijo De la Calle.

3. Gasto en educación . Un factor clave para el éxito observado entre estados que crecen y no crecen es la educación.

4. Estado de Derecho . Hay una percepción de los inversionistas que en algunas entidades del país no se respetan los derechos, la mejor manera para que haya suficiente capital y crédito, es que se respete el Estado de derecho.

El Semáforo Electoral Nacional ha analizado 10 indicadores durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de los cuales, cinco están en rojo (empleo, productividad laboral, pobreza laboral, acceso al crédito y deuda pública), uno en naranja (crecimiento económico), dos en amarillo (inversión y competitividad) y dos en verde (inflación y fomento a exportaciones).

De los indicadores en rojo, en empleo, a pesar de haber generado casi 3.5 millones de empleos formales, la cifra representa 55 por ciento de los 6.4 millones que debieron generarse en lo que va del sexenio.

En productividad laboral, el país debió crecer 4.8 por ciento pero apenas aumentó 0.7 por ciento en promedio; mientras que en pobreza laboral al inicio de sexenio, 41.1 por ciento de la población no pudo adquirir, con el ingreso de su trabajo, la canasta alimentaria. Al cierre de 2017, ese porcentaje permanece prácticamente igual al ubicarse en 41 por ciento.

La deuda pública creció 13.4 por ciento en promedio en el actual sexenio, quedando lejos de la meta de México ¿Cómo Vamos? que es de 6.6 por ciento promedio.

El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a crecer a tasas de 5 y 6 por ciento; sin embargo, el promedio de su administración es de 2.5 por ciento, informaron los investigadores.