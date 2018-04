Exdelegado de Tláhuac deja el PRD y se une a Morena

Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno y Martí Batres, candidato al Senado de la República, ambos por la coalición 'Juntos Haremos Historia', dieron la bienvenida a Morena a Gilberto Ensástiga, quien renunció al PRD tras 28 años de militancia.

“A nosotros no nos unen los negocios, no nos unen los acuerdos en lo oscurito, a nosotros nos une el deseo de una ciudad mejor (...) Sé que a veces es difícil dejar un proyecto, una historia, pero ese proyecto ya no representa la transformación y aquí hay puertas abiertas”, expresó Sheinbaum en conferencia de prensa, este lunes, desde el hotel Holliday Inn.

En el evento, Sheinbaum reconoció a la Unión de Colonias Populares, de la que Ensástiga es integrante. Por su parte, Batres expresó que las adhesiones y alianzas a Morena representan una manera pacífica de ganar la elección.

“Los liderazgos más emblemáticos abandonaron el PRD (...) Les hemos dado la bienvenida a muchos de ellos al movimiento, para que juntos hagamos historia", expresó Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México.

El viernes 13 de abril, Gilberto Ensástiga, exdelegado de Tláhuac (2006 a 2009) y exdiputado federal y local, presentó a la Comisión de Afiliación al PRD su renuncia, bajo el argumento de que la candidatura de Ricardo Anaya a la Presidencia de la República fue “decisión de unos cuantos”.

Gilberto Ensástiga reafirmo su compromiso con Morena “Acudimos plenos y satisfechos con el imperativo ético-político de apoyar las candidaturas a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, la de Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno y de Martí Batres al Senado de la República”.