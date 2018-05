Estrategia de seguridad no ha estado a la altura de la capacidad de delincuentes: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición 'Todos por México', reconoció que los esfuerzos en combate a la inseguridad no han estado a la altura del incremento en las capacidades de los crímenes, pues no se tiene la suficiencia de investigar los delitos que se cometen.

"En México se cometen, más o menos, 2 millones de delitos al año y tenemos capacidad de investigar aproximadamente 100 mil, eso quiere decir que nuestra capacidad de investigar y por lo tanto de hacer justicia está severamente acotada", indicó el aspirante durante su participación en el 'Diálogo por la Paz y la Justicia: La Agenda Fundamental'.

Al ser increpado por el público sobre la importancia de las cifras, Meade consideró que los homicidios no se limitan a números, sino se tratan de historias de vida y víctimas, y agregó que un sólo caso que no se resuelve representa una falla importante.

"Si no somos capaces de resolver un homicidio, si no somos capaces de investigarlo con éxito, si no somos capaces de salvaguardar lo más sagrado estamos fallando y estamos fallando de una forma muy importante".

El abanderado de la coalición PRI-PVEM-PANAL comentó también que la marihuana es un debate que debe desligarse del tema de seguridad al no representar un flujo económico tan alto para el crimen organizado como lo genera el huachicol, control de penales o extorsiones; por el contrario, la discusión del consumo de cannabis debe abordarse desde el área de la salud y las libertades.

José Antonio Meade reiteró sus propuestas de prevención, disuasión y combate a la impunidad, que contempla programas preventivos en todas las secretarías federales y los tres órdenes de gobierno; capacitación y mejor salario a cuerpos policiales; incremento de fuerzas civiles; evitar que las armas y el dinero lleguen a criminales; mejorar las áreas de inteligencia; un código penal único, y una fiscalía autónoma.