Es necesaria una inversión 5 mil mdp para la red hidráulica de la Ciudad: Barrales

Alejandra Barrales, candidata de la coalición ‘Por México al Frente’ a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que es necesaria una inversión de al menos 5 mil millones de pesos al año para que la red hidráulica de la capital funcione.

“Difícilmente los gobiernos delegacionales y el gobierno central le han invertido al tema del agua. Son temas que son complejos y muy caros, hay que hacer una inversión sostenida de al menos 5 mil millones anuales”, dijo este lunes la abanderada frentista en entrevista para ADN 40.

La perredista aseguró que el agua es la tercera prioridad en su proyecto de gobierno, después de los temas de seguridad y movilidad.

Barrales se comprometió a tener una infraestructura que permita la captación del agua de lluvia y dijo que la basura es otro problema que hay que atender.

“Es parte de nuestro compromiso una infraestructura urbana que permita que toda esa lluvia se pueda captar que no solamente no genere problemas, no haya inundaciones sino que por el contrario nos venga a beneficiar y a resolver este problema de abasto de agua”.

En México las entidades que presentan el menor porcentaje de acceso al agua entubada son: Oaxaca 85.5 por ciento, Guerrero 84.6 por ciento, Chiapas 87.2 por ciento, Veracruz 86.8 por ciento y Puebla con 93. por ciento; mientras que las entidades que tienen un mayor porcentaje de disponibilidad de agua entubada son: Aguascalientes con 99.1 por ciento, Colima 98.8 por ciento, Ciudad de México 98.6 por ciento, Nuevo León 98.3 por ciento y Jalisco 98.1 por ciento, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).