Equipo de Margarita señala contradicciones del INE en gastos de campaña

La representante de Margarita Zavala ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Fernanda Caso, criticó la diferencia de cifras entre el tope de gastos de campaña y el de ingresos de financiamiento privado para los candidatos independientes.

El miércoles, en su cuenta de Twitter, Caso cuestionó cómo se puede recabar menos dinero del permitido para gastos de campaña. El límite de recursos particulares autorizado para Zavala es de 42 millones, mientras que el tope de gastos es de 429 millones de pesos.

En su discurso de solicitud de registro ante el INE, el 11 de marzo, Margarita Zavala renunció al financiamiento público que le correspondía como candidata independiente para la presidencia, poco más de 7 millones. La única forma de financiar su campaña es con recursos particulares.

-El tope de gastos para independientes es de 429 millones.



-El tope de ingresos es de 42 millones.



¿Cómo pueden gastar más de lo que les permiten conseguir?



...y el @INEMexico insiste en que no hay ninguna contradicción que resolver.



El INE estableció un límite de 10 por ciento de financiamiento privado con base en el tope de gastos de campaña, que en octubre de 2017 se aprobó de hasta 429 millones 633 mil 325 pesos para candidatos independientes a la presidencia de la República.

Sobre el financiamiento público y privado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, detalló que el tema del financiamiento para independientes deberá ser resuelto “porque hablando de contradicciones, no me parece muy razonable que un candidato a la Presidencia de la República pueda recibir más dinero privado que el que puede recibir un partido en el modelo constitucional que hoy tenemos”.