Equipo de López Obrador acuerda diálogo con colectivo Fiscalía Que Sirva

Representantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás acordaron con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, miembros del equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, instalar una mesa de diálogo para debatir el modelo de la Fiscalía General de la República.

“Se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General”, dijo el comunicado firmado por ambos grupos este miércoles.

Eduardo Bohórquez, Ana Lorena Delgadillo, María Elena Morera, Haydée Pérez y Alberto Solís representaron al colectivo en la reunión.

Organizaciones de la sociedad civil han pedido a López Obrador una reforma al artículo 102 constitucional para que sea un grupo de ciudadanos el que designe al fiscal general de la República.

El eventual presidente electo se ha mostrado en contra de dicho cambio, incluso después de las elecciones del 1 de julio.

“Con todo respeto lo digo, cuando se postulan o se proponen de la sociedad civil, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos no son personas íntegras, y el ejemplo más claro es el del instituto de transparencia”, dijo el sábado antes de entrar a una reunión de trabajo.

El exjefe de Gobierno subrayó que será él quien mande una terna al Congreso de la Unión para que éste seleccione y defina al fiscal.

El virtual presidente electo hizo del combate a la corrupción su bandera no solo de campaña, sino de su eventual gobierno y ha criticado a la sociedad civil, pues asegura que esta trabaja al servicio de una minoría de personajes poderosos.

Con información de Anabel Clemente.