'En mi equipo nadie va por un hueso', asegura Margarita Zavala

La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, aseguró que no basta con ser honesta para ser un mandatario, sino que es necesario rodearse de gente honesta, por ello afirmó que en su equipo nadie “va por un hueso”.

Durante la transmisión de un Facebook Live, la expanista destacó el acompañamiento de Alejandro Hope como asesor en temas de seguridad, quien tiene una trayectoria probada y ningún escándalo de corrupción a diferencia del asesor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena.

“Yo veo, por ejemplo a Andrés Manuel, pone a Alfonso Durazo que tiene que estar explicando algunas cosas por ahí, y yo tengo a Alejandro Hope, que es una persona que no tiene partido pero es un profesional de la seguridad y estoy muy orgullosa de que el me acompañe en asesoría en seguridad. La diferencia es que en mi caso no hay ninguno que vaya por hueso sino por servir al país”, dijo.

De acuerdo con una nota de El Financiero, Durazo, presentado como el “próximo secretario de Seguridad Pública Federal” para el gobierno de López Obrador, compró una propiedad de lujo con vista al mar a Amado Carrillo Barragán, hijo del difunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, 'El Señor de los Cielos'.

La candidata también recordó que el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' incluye en su equipo al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien salió del país desde 2006 y tiene una candidatura plurinominal para el Senado.

En contraste, destacó que en su equipo tiene a gente de honestidad probada, como los integrantes de su consejo político, tres ex gobernadores, José Guadalupe Osuna Millán, Alberto Cárdenas Jiménez y Fernando Canales Clariond; empresarios como Juan Carlos del Río y mujeres políticas como Eufrosina Cruz, Patricia Espinosa Torres y Consuelo Sáizar.