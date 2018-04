En Guanajuato, prevén desbandada priista hacia Morena

Luego de la destitución del delegado del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato, Enrique Martini Castillo, por supuestas diferencias con el dirigente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, diversos liderazgos locales anticiparon una desbandada de la militancia priista hacia otras fuerzas políticas, presumiblemente hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En una carta difundida en redes sociales, Martini Castillo anticipó una derrota escandalosa del Revolucionario Institucional en los comicios del 1 de julio, por considerar que el candidato a gobernador en la entidad, Gerardo Sánchez García, “no era el indicado, era el peor de todos (nunca debió ser él), hoy lo confirman las encuestas, está en tercer lugar”.

El ex delegado incluso refirió que Sánchez García jamás quiso mencionar a José Antonio Meade en sus actos de campaña y que, a pesar de que le hizo notar en repetidas ocasiones lo anterior, “como respuesta me dijo: ‘Ya le dije al presidente Peña que ahí está su chingadera y le dejo la candidatura si me siguen presionando’”.

Durante la semana pasada, Enrique Martini anunció también en su cuenta oficial de Twitter que dejaba de ser delegado del priísmo en el estado y aseguró que pronto daría a conocer su nuevo rumbo político.

En este marco, el candidato a la gubernatura por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, quien se coloca como segunda fuerza en las más recientes encuestas, hizo un llamado “para que los priístas que aman Guanajuato y que saben que urge una alternancia se sumen para fortalecer mi candidatura”.

En entrevista con medios de comunicación, Sheffield Padilla aseguró que, si Gerardo Sánchez los convenció ya de que el priísmo no tiene posibilidades de ganar, la decisión correcta es apoyar a aquella fórmula que pueda lograr el cambio.