Empresarios vs López Obrador 'reloaded'

La Iniciativa Privada (IP) y Andrés Manuel López Obrador están reeditando un enfrentamiento como el que tuvieron hace 12 años, también en una contienda presidencial.

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que agrupa a importantes empresarios del país, publicó este miércoles un desplegado en distintos diarios en el que cuestionaron a López Obrador acusándolo de recurrir a ataques personales y "descalificaciones infundadas".

"El Consejo Mexicano de Negocios rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas con las que el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, agravió a varios de nuestros miembros", señala el desplegado.

En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), otra de las cúpulas empresariales del país, dijo que respalda la postura del CMN.

Además, la Coparmex señaló que "No va a acusar de ser cómplices de la corrupción a quienes no voten por ti. Queremos un Mx que no regrese al pasado autoritario y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción y privilegio".

El desplegado del CMN se da luego de que López Obrador afirmó el pasado martes que los empresarios Alberto Baillères González (Grupo Bal), Germán Larrea (Grupo México), Claudio X. González (Kimberly-Clark), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Eduardo Tricio (Lala) se reunieron con Anaya para pedir al candidato de la coalición 'Por México al Frente' retirar la amenaza de mandar a Peña Nieto a la cárcel a cambio de convencer a éste de apoyar la alianza que encabeza y vencer a la coalición 'Juntos Haremos Historia' el próximo 1 de julio.

También el martes, López Obrador aseveró en Veracruz que quien vote por otro candidato que no sea de su coalición sería "cómplice de la corrupción".

La semana pasada, el candidato también acusó que empresarios habían patrocinado la supuesta serie sobre el 'populismo' en la que uno de los capítulos era sobre él.

El Consejo Coordinador Empresarial afirmó el martes que los empresarios del país no tienen un candidato o partido político y que simplemente cuestionan las propuestas que no les parecen adecuadas para el país.

En este sentido, y en seguimiento al desplegado del CMN, Alejandro Ramírez dijo este jueves que el discurso de AMLO no genera condiciones de confianza ni certidumbre jurídica.

"Aun cuando no compartimos las ideas y propuestas de la plataforma de López Obrador, hemos sido respetuosos de sus planteamientos. Si aspira a ser presidente tiene que estar abierto a la crítica y ser accesible a un intercambio de ideas", agregó en entrevista con Grupo Fórmula.

#VaNoVa ¡No Va @lopezobrador_! NoVa acusar de ser cómplices de la corrupción a quienes no voten por ti. Queremos un Mx que no regrese al pasado autoritario y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción y privilegios https://t.co/9gKqVlR57X pic.twitter.com/dfLSkRXvIQ — Coparmex Nacional (@Coparmex) 3 de mayo de 2018

DIFERENCIAS DE ANTAÑO

Las fricciones entre Andrés Manuel López Obrador y las cúpulas empresariales no son nuevas.

En 2006, durante su primera carrera por la Presidencia de la República, López Obrador acusó al diversos empresarios y al mismo CCE, de lanzar spots que favorecían a su rival Felipe Calderón promoviendo el miedo.

En esa ocasión, el tabasqueño aclaró que no toda la iniciativa privada estaba en su contra, aunque mencionó a los empresarios Gastón Azcárraga, Claudio X. González y Roberto Hernández.

En la campaña presidencial de 2006, la campaña “López Obrador… un peligro para México”, que se le atribuye al consultor político Alejandro Solá, dominó la conversación rumbo a las elecciones.

En 2012, el entonces candidato presidencial del PRD también acusó que el CCE había colaborado en la ‘guerra sucia’ en su contra con una nueva difusión de spots.