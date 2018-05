El INE está preparado para cualquier escenario pese a encuestas: Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que están preparados ‘con independencia’ ante cualquier escenario posible de cara al 1 de julio, sin importar lo que digan las encuestas o las eventualidades que pudieran acontecer.

“El INE no hace futurismo, no está especulando sobre el escenario que va a ocurrir porque hoy nadie lo sabe (...) El INE conoce todas las encuestas, pero no actúa a partir de lo que dicen, sería irresponsable. Nos alistamos para cualquier escenario que decidan los electores. Sea lo que sea que decidan los ciudadanos con su voto, el INE lo va a hacer público”, manifestó Córdova.

Esta mañana me pronuncié sobre lo importante que es para el @INEMexico estar preparado para cualquier escenario el #1dejulio #Elecciones2018 Aquí el vídeo ???????? pic.twitter.com/JQw2QJNUCd — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) 11 de mayo de 2018

Este viernes por la mañana, el consejero presidente respondió a cuestionamientos sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', en las que sugiere a Córdova revisar encuestas en las que su movimiento tiene ventajas.

Córdova terminó por asegurar que el INE no especula ante cualquier impugnación por actores políticos y reiteró la preparación del instituto.

En las tres últimas elecciones, las encuestas han ejercido un papel mediático entre los electores tras lo cerrada de las votaciones del 2006 y la difusión de supuestas cifras por parte de casas encuestadoras no registradas ante el INE