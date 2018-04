El delincuente mata porque el funcionario se hace guaje: 'El Bronco'

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', declaró que su propuesta prioritaria está en la seguridad, por lo que reiteró que presentará una iniciativa para reformar el Artículo 22 constitucional y castigará a los ladrones y corruptos.

Durante el 'Foro Actúa 2018' del Tecnológico de Monterrey, Rodríguez Calderón señaló la necesidad de corregir los actos de corrupción y robos mediante su propuesta hecha en el debate: cortarle la mano a quienes lo hagan.

"Presentaré una iniciativa para reformar el Artículo 22 Constitucional en los próximos días porque creo que hay que darle miedo a los corruptos y a los que cometen delitos.

"Hoy todos nosotros tenemos miedo. El delincuente nos da miedo, el ratero nos da miedo, el corrupto nos da miedo. Bueno, cambiemos la ley para que ahora nosotros, la ley, le dé miedo al delincuente, le dé miedo al secuestrador, le dé miedo a aquel que te secuestra", dijo el candidato.

El Artículo 22 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos detalla: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales".

Pese a esto, 'El Bronco' declaró: "¿A poco Singapur le pidió permiso al mundo? Yo ya no quiero que ninguna madre llore porque no encuentra a su hijo y todo se debe a la corrupción. Debemos entender eso. El delincuente mata porque el funcionario se hace guaje".

El independiente resaltó que él ha vivido la violencia de forma directa y con su familia, a diferencia del resto de los candidatos.

"Como le dije a Meade: a él no le han secuestrado a nadie, a Andrés Manuel no le han matado un hijo, a Anaya no le han secuestrado a nadie tampoco. Finalmente, son insensibles. Yo sí soy muy sensible a este asunto: creo, firmemente, y lo voy a impulsar y no me rajo".

El candidato regio explicó que, de ganar la elección, se iría a vivir a Oaxaca una semana para solucionar los problemas con los maestros, de ahí iría a Guerrero y Michoacán para entablar un diálogo sobre seguridad y al final visitaría Veracruz para arreglar asuntos del mismo tema.

En la ronda de preguntas hechas a través de Twitter se le cuestionó sobre los puntos a desarrollar contra la inseguridad; recordó que la necesidad de darle peso a la imagen del policía es importante, puesto que no se les tiene respeto y en muchas ocasiones se les señala o rechaza dentro de la sociedad.

Al cerrar la sesión del foro, explicó que si él llegase a eliminar el financiamiento que tienen los partidos políticos, este dinero lo repartiría en tres rubros: investigación tecnológica, emprendedurismo y pago de altos sueldos a los científicos y genios que nacen en México.