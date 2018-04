'El Cuau' asegura que irá contra Graco Ramírez

CUERNAVACA.- El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Cuauhtémoc Blanco Bravo, advirtió que irá primero por el gobernador actual, Graco Ramírez Garrido, así como también contra los demás funcionarios tanto diputados como secretarios de gobierno que han saqueado al Estado.

“Denme esa oportunidad y van a ver lo que voy hacer con esta bola de delincuentes, denme una oportunidad y primero voy a ir por el gobernador”, resaltó el exfutbolista ante miles de personas en la explanada de la delegación de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca.

El aspirante por la coalición Morena-PES-PT aseguró que también buscará retirar al Mando Único y devolverles las corporaciones policíacas a los municipios, ya que lo señaló como una imposición del mandatario perredista que les impidió trabajar. Por otro lado, Blanco aseguró que los ediles serán fiscalizados para evitar “que se roben el dinero”, ya que, que en su experiencia como alcalde de la capital morelense, le dejaron una deuda superior a los mil millones de pesos y por esta razón no pudo hacer mucho por Cuernavaca.

“Y a los alcaldes los vamos a tener fiscalizados para que no se claven la lana, porque a mí me dejaron una deuda de mil 800 millones de pesos de los dos alcaldes anteriores, por eso no pude hacer muchas cosas y luego del bloqueo de estos diputados sin vergüenzas y el gobernador, menos”, reiteró.

El candidato morenista aseveró que metería a la cárcel a todos los que han robado en la entidad y dijo que, aunque está consciente de que en los debates se van aliar el PRI, el PAN y el PRD para atacarlo, les va a contestar. El público vitoreaba “no estás solo” durante su participación.

El exfutbolista mencionó a los presentes que, para darse una idea de cómo recibirá el gobierno, se tendrá que hacer frente a una deuda de más de 11 mil millones de pesos, que insistió “están en los bolsillos de estos rateros”, añadió.

“Vamos a llegar y la van a pagar”, repitió Cuauhtémoc Blanco y el público al mismo tiempo vitoreaba “fuera Graco”.

Acompañado de su familia de los candidatos de la coalición y del primer actor de cine mexicano, Jesús Ochoa, Blanco Bravo se remontó a sus orígenes en el Barrio de Tepito, en donde dijo que, para ganarse la vida, tuvo que vender casetes piratas .

Por último, Blanco aseguró que trabajaría en materia de seguridad, en tener hospitales dignos para evitar que siga el desabasto de medicamentos. Las puertas de Casa de Gobierno, añadió, estarán abiertas para todos, aunado a que combatirá a la corrupción e impunidad y, solicitó el apoyo de la ciudadanía para apoyar a los candidatos de la coalición, ya que dijo que tanto Graco Ramírez como su hijastro, Rodrigo Gayosso apostarán a tener mayoría en el Congreso local.