El 'Cuau' sería mejor como director del Instituto del Deporte: Nadia Luz Lara

La candidata al Gobierno de Morelos por el Partido Verde Ecologista de México, Nadia Luz Lara Chávez, invitó al candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Cuauhtémoc Blanco, como director del Instituto del Deporte y Cultura Física.

“Hoy hago mi primera propuesta para uno de los candidatos en esta contienda electoral; señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, quiero decirle que en nuestros municipios tenemos tanta o más necesidad que el barrio en el que nació, y nuestros niños viven una necesidad de sentirse goleadores. De sentirse competidores. Y más adelante, quieren triunfos, fama, quieren ser como el futbolista favorito de sus jóvenes padres".

"Quiero decirle que no nos toca a nosotros evaluar su desempeño en su anterior puesto al servicio de los cuernavacenses, pero lo que sí podemos evaluar es una falta de experiencia para negociar. La política es una permanente negociación y esa falta de experiencia en negociar hace que los proyectos no avancen. A veces no todo es el poder. No todo es la investidura” expresó la aspirante del PVEM.

En su conferencia matutina de este lunes hizo hincapié en que Blanco Bravo sería destacado formando parte de su gabinete, si el voto ciudadano la favorece en julio, como titular del Instituto del Deporte y Cultura Física en Morelos.

“Señor Cuauhtémoc Blanco, no espero una respuesta expresa en este momento, pero quiero que sepa que a partir del 2 de julio tendremos las puertas abiertas para planear juntos el futuro de los 6 años que harán cambiar a la niñez de Morelos”, reiteró la candidata.

En este contexto, Lara Chávez exhortó a las y los morelenses a la reflexión: “los gobierno pasados han ganado con apenas el 30 por ciento del voto potencial de la entidad, lo que ha hecho que no lleguemos a un progreso auténtico porque no todas las personas están siendo representados”.

La exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos dijo que esta propuesta forma parte de su plan plural e incluyente de gobierno en donde las expresiones políticas y sociales tenga cabida sólo con las mejores propuestas, sin ocurrencias ni revanchismos.