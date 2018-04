CCE rompe diálogo con AMLO sobre nuevo aeropuerto

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que está abierto a debatir todas las propuestas del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el diálogo está roto porque el tabasqueño se ha mostrado "intolerante" y no está dispuesto a escuchar.

"Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha, y si no escucha, no tenemos nada que agregar al respecto", sostuvo este miércoles el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón en conferencia de prensa.

El presidente del CCE agregó que el proyecto del NAIM será viable durante cincuenta años y permitirá la creación de empleos con salarios “importantes” para la población vecina al complejo aeroportuario.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, ha reiterado que de llegar a la Presidencia de México cancelaría la construcción del NAIM y en su lugar promoverá la alternativa de remodelar la base aérea de Santa Lucía.

A pregunta expresa sobre si López Obrador da muestras de intolerancia al no acceder a debatir el tema del NAIM y si esa actitud le preocupa a los empresarios en caso de que resulte ganador de la Presidencia, Castañón respondió:

"Por lo menos en este tema ha dado esa muestra de intolerancia para no escuchar, seguiremos insistiendo por los demás temas de nuestra agenda y durante esta campaña que le corresponde a él escuchar y proponer y convencernos, esperemos que esté abierto al diálogo, hoy, no lo tenemos", afirmó.

Por otra parte, Castañón pidió a los candidatos presidenciales que expresen sus argumentos y protagonicen un debate serio que permita la evaluación de las propuestas de los cinco candidatos presidenciales.

Además, lanzó una serie de preguntas para que sean integradas al primer debate de los candidatos presidenciales:

En materia de seguridad: ¿cuál es su propuesta de modelo policial?, ¿cuál sería la estrategia específica para enfrentar al crimen organizado en el corto, mediano y largo plazo?

En combate a la corrupción: ¿está o no de acuerdo con una reforma al artículo 102 Constitucional, que soporte una verdadera fiscalía fuerte e independiente?

En cuanto a democracia: ¿está dispuesto a aceptar el resultado de la elección, incluso si no le favorece?

El primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) se llevará a cabo el próximo domingo 22 de abril a las 20:00 horas en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México.