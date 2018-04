‘El Bronco’ utilizará Los Pinos sólo para eventos protocolarios

De obtener la victoria el próximo 1 de julio, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia, señaló que sólo utilizará la Residencia Oficial de Los Pinos para actos protocolarios, por lo que no viviría ahí.

“Viviré en los estados. Una de las cosas que quiero hacer es que tengan cerca al presidente. En Nuevo León cerré la casa de Gobierno. Yo tengo mi casa para que quiero otra. Los Pinos debe servir para el protocolo, cuando venga algún presidente lo voy a recibir ahí”, dijo este jueves en un recorrido por el centro de la capital de Oaxaca.

Una de las propuestas del gobernador con licencia de Nuevo León es que los poderes de la Federación se trasladen de forma itinerante a las entidades para resolver cara a cara cada una de sus problemáticas.

Otro de los candidatos que ha dicho que no vivirá en la residencia oficial es el candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, pues, aseguró, convertirá Los Pinos en un complejo cultural.

Ante el cuestionamiento de un joven sobre qué proponía para la entidad, Rodríguez Calderón señaló que lo primero que hará es tranquilizar el estado.

“He dicho que inmediatamente de ser presidente me vendré a vivir unos ‘diitas’ a Oaxaca, para escuchar a la gente que no está de acuerdo con algunas cosas que ha hecho el gobierno, que el presidente no ha escuchado, y si lo puedo resolver en uno, dos, tres o cuatro días puedo manejar al país por medio del teléfono, por medio de la tecnología”, contestó.

También calificó de ‘aburridón’ el ambiente de las campañas electorales porque “nadie ha tenido la parte de impulsar a la gente”.

En el recorrido que duró aproximadamente 40 minutos, 'El Bronco' explicó a las personas en qué consiste su campaña en redes sociales, ya que no le gustan los mítines. Comentó que un grupo de jóvenes le ayuda con WhatsApp pero que les dice qué escribir.