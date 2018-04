'El Bronco' propone eliminar el salario mínimo

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia de México, dijo que propondrá la eliminación del salario mínimo, esto en el marco de una caminata en las calles de Toluca.

“El salario mínimo no debe ser la base de un salario. Por eso yo voy a proponer desaparecer el salario mínimo. Que no sea la base el salario mínimo, que sea el talento, la capacidad, el esfuerzo de cada quien. Que se le pague en base a lo que hace y no en base al salario mínimo (sic)".

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó que este año el monto sea de 88.36 pesos.

Sobre este mismo tema, Ricardo Anaya propuso el jueves que, de llegar a la Presidencia, formará una comisión con el objetivo de llevar el salario mínimo al nivel de la canasta alimentaria definido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El independiente también aprovechó su caminata para aclarar que José Antonio Meade, candidato de la coalición 'Todos por México', no es su amigo, luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía en la que aparecen juntos.

“Yo no soy amigo de Antonio Meade. Yo le saludé porque yo era gobernador y él secretario de Hacienda. Yo soy respetuoso”, mencionó.

Rodríguez Calderón recalcó que no encabezará mítines como actos de campaña porque lo que le interesa es escuchar y discutir con los ciudadanos.

Además, el candidato independiente señaló que los mexicanos que tengan alguna duda con respecto a sus propuestas pueden enviarle un mensaje vía WhatsApp, mismo que atiende personalmente.

“Usted me manda un mensaje y yo le contesto. Y discutimos, platicamos y acordamos”, afirmó el gobernador con licencia de Nuevo León cuando un ciudadano le preguntó si escucharía las propuestas del pueblo.