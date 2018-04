‘El Bronco’ promete subsidios a empresas que reduzcan jornada laboral a madres

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia, señaló que, de ganar los comicios el próximo 1 de julio, otorgará subsidios a las empresas que disminuyan la jornada laboral de las madres trabajadoras.

“Tenemos necesidad económica mayor, porque hoy la mamá tiene que trabajar para poder aportar a la casa. Por ello voy a decretar un subsidio a las empresas que reduzcan la jornada laboral a la mamá que trabaja, para que pueda estar con sus hijos, para que pueda tener más tiempo para ella y disfrutar el hecho de ser mujer”, señaló este viernes.

Ante estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, en San Luis Potosí, el gobernador con licencia de Nuevo León se pronunció también en contra del maltrato animal.

“En la educación está todo, alguien que primero maltrata a un animal luego maltrata a una persona. Integraría una materia en la primaria de respeto a los animales y a la naturaleza, y eso va a evitar un atentado contra los animales”.

El aspirante informó que como parte de la segunda etapa de su campaña, a mediados de mayo, publicará un documento con todas sus propuestas.

“Del 15 mayo en adelante publicaremos las propuesta que soy capaz de hacer, de cumplir. El documento será publicado en Facebook para que ahí lo vean. No voy a cometer el mismo error que tuve en Nuevo León de no calendarizar, y entonces las personas querían que hiciera todo en el primer año y eso no se puede, hoy sí lo vamos a hacer”.