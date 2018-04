'El Bronco' dice que dialogará con Sección 22

OAXACA.- Jaime Rodríguez 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia de la República, afirmó que de ganar la elección del primero de julio, instalará una mesa de diálogo con la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En su primera jornada en Oaxaca, que partió del Parque Labastida, consideró que para resolver el problema del magisterio es necesario escuchar a los profesores, porque la reforma educativa "no es igual para todas partes".

"Yo creo que el propio sistema ha cometido un error. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. Oaxaca tiene condiciones diferentes y los maestros de Oaxaca quieren ser escuchados, pues hay que escucharlos, pero también hay que convencerlos de que necesitamos cambiar", dijo en conferencia de prensa.

El gobernador con licencia de Nuevo León ya había dicho que hay que hacer "una reforma a la reforma educativa", pero ahora reconoció que no conoce los problemas de Oaxaca y que lo que sabe del conflicto magisterial es por lo publicado en medios.

"No puedo predisponer mi actitud a estar en contra de algo que no sé (...) Me sentaré a platicar con quien sea para tranquilizar a México y tranquilizar a México implica que escuchemos, que el gobierno no esté cerrado a nada, abierto a todos", aseguró.

Sobre si se tendría que mantener la evaluación, uno de los temas más reñidos entre la CNTE y la administración de Enrique Peña Nieto, el neoleonés afirmó que mantenerla, modificarla o eliminarla también se debe resolver a partir de hablarlo con los maestros y la sociedad, aunque ya está en la ley.

Agregó que la disposición al diálogo "con todos los que no están acuerdo con algo" es para evitar confrontaciones que alejen la inversión.

"Evidentemente hay un enojo contra un sistema político que está viejo, que está caduco, que está obsoleto. Eso genera las propias confrontaciones. Tenemos que tranquilizar a México y la manera de tranquilizar a México no es imponiendo (...) es platicando, pero aquél que no cumpla la ley hay que aplicarsela. No estoy de acuerdo en perdonar a nadie (...) la ley se hizo para que se cumpla", aseveró.