'El Bronco' corta transmisión en Facebook tras gritos de 'roba firmas'

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia, interrumpió la visita que realizaba a un mercado en San Luis Potosí cuando un grupo de personas empezó a increparlo con consignas como: "es un honor estar con Obrador", "roba firmas", "no se dejen engañar, él es del PRI" y "que le mochen las manos por ratero".

Durante su recorrido en el mercado República, transmitido en su cuenta de Facebook, ‘El Bronco’ fue recibido con confeti y banderas. Sin embargo, empezó a ser cuestionado por simpatizantes de López Obrador y personas que están en contra de su candidatura por las firmas duplicadas que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras el intercambio de porras y gritos de "Fuera Bronco", la transmisión de la cuenta oficial del candidato fue interrumpida, pero Rodríguez Calderón continuó con su trayecto.

Al llegar a un local sugirió a simpatizantes del candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ tomarse un té para evitar enojos.

"¿No tienes hierba anti Andrés Manuel (López Obrador)? Creo que Andrés Manuel le da a sus seguidores coraje, enojo y no debe ser así. La competencia es competencia, por eso hay que preparar un tecito para dárselo a esa gente, que no se enojen", comentó 'El Bronco' a un locatario.

El candidato independiente conversó con personas disfrazadas como López Obrador; José Antonio Meade, de la coalición ‘Todos por México’, y Ricardo Anaya, de la alianza ‘Por México al Frente, a los que preguntó si firmarían su propuesta de renunciar al financiamiento público, que hizo en el debate del domingo.

‘El Bronco’ dijo a la persona caracterizada como López Obrador que lleva 18 años viviendo del presupuesto; cuestionó al individuo vestido como Meade Kuribreña por el aumento en el precio de la gasolina; y puso en duda el francés de la persona disfrazada como Ricardo Anaya.

Rodríguez Calderón se refirió a los cuestionamientos que López Obrador recibió en el debate presidencial y explicó que, en su caso, sólo le dijo una verdad y le pidió renunciar a los recursos públicos para financiar su campaña.

"Yo no le eché, yo le dije una verdad, nada más. No me quiso firmar la renuncia a los recursos públicos. A él no le han matado un hijo, eso fue lo que yo le dije; yo sí sé cómo resolver el problema de seguridad porque lo he vivido, yo sí sé cómo vencer el problema de la pobreza porque la he vivido", indicó el independiente.

Durante el debate del domingo, Rodríguez Calderón aseguró Nuevo León fue la única entidad que registró un descenso en los niveles de pobreza.

"Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza porque bajamos el asistencialismo (...) Hemos bajado casi veinte puntos la pobreza extrema", dijo.

Sin embargo, en el periodo 2014-2017 hubo otros 26 estados, además de Nuevo León, que lograron disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).

El presidenciable enfatizó que las campañas de sus adversarios se están sosteniendo con dinero del pueblo, por lo que uno de los objetivos de su plataforma es terminar con este tipo de financiamiento para destinarlo a otros proyectos, como el mejoramiento de mercados.

'El Bronco' prometió a locatarios crear un fondo nacional para apoyar a los mercados municipales de todo el país y reducir impuestos.