‘El Bronco’ asegura no tener presión de empresarios para declinar

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia, señaló que no ha recibido algún tipo de presión por parte de empresarios para declinar a favor de alguno de sus adversarios.

“Hay miles de empresarios que me ayudan, que me están ayudando a convencer a sus trabajadores, me abren las puertas de sus fábricas. Ninguno me ha pedido eso (declinar). Creo que los empresarios son libres en ese sentido, lo que quieren es que México no regrese al pasado. Al menos, lo que han hablado conmigo es que acabemos con el asistencialismo”, dijo este martes al término de un recorrido por el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco.

La mañana de este martes, Javier Lozano, vocero de campaña de José Antonio Meade, reconoció que existe presión del sector empresarial para que tanto el abanderado de la coalición ‘Todos por México’ como la aspirante independiente Margarita Zavala declinen a favor de Ricardo Anaya.

El objetivo sería frenar el avance del líder de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Veracruz acusó a empresarios de pactar con el panista.

‘El Bronco’ comentó que, en caso de que alguno de los candidatos declinara, eso lo beneficiaría.

“Yo seguiré solito hasta el final. No sé si se atrevan, pero cuando alguien decline por el otro esa raza va a venir a votar por mí, porque los van a decepcionar. Espero que se unan unos con otros porque eso me va a dar fortaleza”, señaló Rodríguez Calderón.

En el marco del Día del Trabajo, el gobernador con licencia de Nuevo León indicó que los líderes sindicales son figuras no queridas por los trabajadores.

“Muchos de ellos son malqueridos, se lo han ganado al igual que todo el sistema y es porque no han hecho lo que los trabajadores quieren. Eso hay que cambiarlo y hacer que los líderes sean queridos”, dijo El Bronco.

Un ejemplo de ello, dijo, es Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, quienes "hoy regresan con Andrés Manuel; aquel que atacó el sindicalismo hoy regresa al sindicalismo obsoleto".