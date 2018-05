Desestima 'Bronco' llamado de Segob sobre violencia política

Jaime Rodríguez Calderón exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que en lugar de llamar a los candidatos presidenciales a no generar encono en las campañas, mejor procure los pendientes en materia de seguridad.

"La Secretaría de Gobernación se debería de poner a chambear en lo que tiene que chambear, a resolver los problemas de seguridad que tiene este país (…) Yo le recomendaría al secretario de Gobernación que se ponga a resolver los problemas que tiene México y que deje a los candidatos trabajar”, dijo luego de reunirse con colectivos de migrantes.

Esto, luego de que el titular de la Segob condenó la violencia política en este proceso electoral y, a fin e garantizar la seguridad, llamó a los candidatos presidenciales al diálogo; a la par pidió a los políticos que el contraste de ideas no se conviertan en encono, división o incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones.

De cara al debate del próximo domingo, El Bronco dijo que no cree que el encuentro vaya a generar encono y rememoró el primer encuentro del 22 de mayo. "No nos mordimos, no nos ofendimos (…) el debate es una confronta de ideas. La raza se va a divertir", dijo el neolonés.

A la par, sobre el pacto de civilidad al que el Instituto Nacional Electoral convocó para el próximo viernes, 'El Bronco' no rechazó su firma en el documento, pero aseguró que ese tipo de eventos no sirven más que para que la prensa publique una nota.

'Ahí la llevo' dice sobre posición en encuesta

El candidato independiente afirmó que, si bien no cree en las encuestas, el que haya aumentado un punto porcentual en la encuesta publicada este lunes por El Financiero es muestra de que la simpatía por su candidatura va creciendo.

"Creo que la parte importante de nuestro crecimiento se está dando ya. Si ya en las encuestas estamos creciendo aunque sea un puntito, ahí la llevo, ahí la llevo", declaró.

La encuesta ubica al independiente en el último lugar con 3% de las preferencias, 1% más que en el ejercicio de dos meses atrás. Margarita Zavala, también candidata independiente, lleva 2 puntos porcentuales por arriba de El Brono.

El ejercicio demoscópico dio a conocer que en el norte del país es donde el tabasqueño registra el mayor avance, una simpatía que no tuvo hace 6 años; mientras Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León, está en el otro extremo, con la menor intención de voto para la región.

En entrevista, luego de una reunión con colectivos de migrantes, el candidato independiente primero descalificó las encuestas “La estadística está siendo rebasada por el sentimiento de una sociedad que ya no cree en las encuesta”, afirmó.

Luego, con menos reservas, sostuvo que a pesar de ser el último en los registros de intención de voto, él ve con optimismo sus recorridos en las calles y eso se traducirá en las urnas.

"Una encuesta de 1,000 muestras no puede decir lo que 88 millones de mexicanos piensan (...) La verdadera encuesta va a ser el 1º de julio. Punto. No hay otra", expresó.

Declaró que concentrará su campaña en los estados que ve más simpatía por su candidatura, entre ellos enumeró Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua y Tamaulipas.