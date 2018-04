Debatir no es provocar: Meade a AMLO

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, respondió a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya sobre la negativa a debatir con él sobre su respectiva situación inmobiliaria y patrimonial.

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante escribió: "No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir".

La invitación a debatir fue establecida por Meade el lunes, a través de la mencionada red social, y mientras el panista respondió con desinterés, pues no le interesa debatir con el tercer lugar, aseguró. Andrés Manuel se justificó diciendo que sus asesores le aconsejaron no caer en provocaciones.

No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 3, 2018

Esto ocurre pese a que el abanderado de la coalición 'Juntos por México' no ha presentado su declaración 3de3, de acuerdo con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.