De ganar, 'El Bronco' buscará que 'Marichuy' se integre a su gobierno

Jaime Rodríguez, 'El Bronco', candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, afirmó que más allá de una comisión se debe tener "un área específica cercana al presidente" para atender los temas de las comunidades indígenas.

En el Parque Labastida, Oaxaca, el aspirante afirmó a medios que será entre la misma población indígena que escogería a alguien que le apoye, y adelantó un nombre de quién le gustaría como colaboradora: María de Jesús Patricio, 'Marichuy', vocera del Consejo Indígena de Gobierno, quien también realizó el procedimiento para obtener la candidatura independiente a la Presidencia.

"Estoy buscando a Marichuy. No la he podido contactar pero me gustaría que ella se incorporara y ella manejara todo el proyecto este. (...) Ahorita creo que no es conveniente que yo le hablé porque a lo mejor va a pensar que la quiero usar electoralmente. Si yo soy presidente la invitaría para que fuera, si lo aceptara, quien maneje todo este proyecto", aseguró.

"Hemos cometido un error en el sistema político mexicano, a la cultura indígena le hemos fallado. No hemos sido lo suficientemente amplios y abiertos para poder hacer lo que ellos nos proponen hacer", dijo.