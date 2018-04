De esto se trata la amnistía de AMLO, de acuerdo con Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, señaló que sus oponentes han malinterpretado la propuesta de amnistía para combatir la inseguridad, ya que no se trata de perdonar y liberar a los criminales.

“Cuando usamos el término amnistía estamos considerando poder atender las causas (de la delincuencia) y estas personas que están hoy en día en las cárceles: los que son criminalizados, como los jóvenes, que por un consumo o venta de droga, por menos de 200 pesos están en la cárcel. Tenemos a las mujeres, llamadas mulas, personas mayores, campesinos que se ven a la merced y (son) sometidos del crimen organizado”, señaló Clouthier en el foro #DebatedelDebate este martes.

La coordinadora del candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ enfatizó que la amnistía no es un perdón a los criminales.

“Tiene que pasar por el Congreso, no es una decisión del Ejecutivo”, agregó.

Clouthier dijo que el acuerdo de paz propuesto por el tabasqueño incluye la prevención y el análisis de las causas de la delincuencia, como la falta de apoyo a los jóvenes, que López Obrador ha resumido en la frase ‘becarios sí, sicarios no’.

El evento, organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), también asistieron los representantes de los otros candidatos presidenciales: Fausto Barajas, representante de Margarita Zavala; Jorge Castañeda, de Ricardo Anaya; Aurelio Nuño, de José Antonio Meade; y Rodrigo Ocampo, de Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’.

Durante el primer debate presidencial del domingo, los candidatos presidenciales cuestionaron a López Obrador sobre su propuesta de explorar la opción de una amnistía a delincuentes.

Propuesta de 'El Bronco' de 'mochar' manos es solo para servidores públicos

Rodrigo Ocampo, representante del 'Bronco', candidato independiente a la Presidencia, aclaró que la propuesta de ‘mochar’ la mano a quien robe sólo se aplicaría a funcionarios públicos.

“La propuesta no se reduce únicamente a la pena corporal. No estamos hablando de mutilar mano a diestra y siniestra, no. La propuesta es para el funcionario público que robe”, apuntó.

Ocampo dijo que la sociedad reclama que el gobierno deje de ser tibio en materia de seguridad, por lo que la propuesta no es imprudente.

“Es más irresponsable presentar una simulación de propuestas, dejar ir la corrupción sexenio tras sexenio. No es responsable (la propuesta) porque si tú le preguntas a las víctimas de delincuencia si les parece una buena pena, te van a decir que sí”, declaró.