De acuerdo a los candidatos, ¿quién ganó el primer debate 'chilango'?

Alejandra Barrales, abanderada de la coalición 'Por la Ciudad de México al Frente', declaró que se siente ganadora del primer debate entre los candidatos a la jefatura de la Ciudad de México, mientras que Claudia Sheinbaum, de la alianza 'Juntos Haremos Historia', indicó que la encuesta Massive Caller la ubica como la vencedora.

“Me siento ganadora. Tuve oportunidad de contrastar mis propuestas, pude hablarle a la gente. No sé cuál sea el argumento de Sheinbaum para demostrar que fue ganadora cuando todos vimos que es incompetente como funcionaria pública”, dijo Barrales este jueves en entrevista con Grupo Fórmula.

El debate, realizado en las instalaciones de Canal Once el miércoles, fue moderado por el periodista Javier Solórzano e incluyó preguntas sobre urbanismo, sustentabilidad, seguridad y justicia.

La senadora con licencia también señaló que Sheinbaum fue omisa como delegada de Tlalpan respecto al derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Barrales propuso revisar si el proceder de su rival fue por corrupción o ineficiencia.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum comentó también Grupo Fórmula que decidió centrarse en sus propuestas en el debate en lugar de contestar los ataques de los otros candidatos.

“Me fue muy bien en el debate, pese a la tremenda cantidad de mentiras que se dijeron ayer. El argumento de que ganamos el debate pues fue la encuesta de Massive Caller (...) Agradezco que Alejandra (Barrales) ocupe el 90 por ciento de su tiempo en hablar de mí, aunque use argumentos absurdos”, expresó Sheinbaum.

De acuerdo con la encuesta de Massive Caller y publicada el miércoles después del debate, Claudia Sheinbaum salió como la vencedora del primer debate con un 40.36 por ciento de las menciones.

En segundo lugar se ubicó Mikel Arriola, candidato del PRI, con 25.40 por ciento y en tercer lugar quedó Barrales con 19.58 por ciento.

Mikel Arriola y Purificación Carpinteyro se divirtieron

El candidato priista Mikel Arriola comentó en Grupo Fórmula que se divirtió durante el primer debate y se sintió contento con su participación.

“Yo creo que Javier Solórzano lo hizo muy bien; yo realmente me divertí. (En) el caso de Claudia no deja la arrogancia y en el caso de Alejandra, hay un grave encono en las dos, no es un tema ni siquiera político. Estoy contento porque pude desarrollar todas mis propuestas, todas mis críticas”, señaló.

El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que construirá 150 millones de viviendas en las 100 nuevas estaciones del metro que incluye su proyecto, no en las actuales.

Arriola dijo que su propuesta busca contrarrestar el déficit de vivienda que existe en la Ciudad de México.

Después del sismo del 19 de septiembre, la Ciudad de México presenta un déficit de 10 mil hogares, de acuerdo con lo señalado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Por otra parte, Purificación Carpinteyro, candidata de Nueva Alianza, señaló faltaron temas por incluir en el debate, como el Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, pero enfatizó que pudo mencionar sus propuestas como las cámaras de vigilancia multifuncionales y el concreto permeable.

“Me divertí mucho, me sentí muy bien, me sentí energizada y pude tocar algunas propuestas innovadoras (...) Este es prácticamente el kick off de mi campaña, en el sentido de que es la primera vez que ya ahora sí me vieron en acción. Les recordé de donde vengo”, declaró.