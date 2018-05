Creo que Andrés se equivoca al generalizar: Clouthier

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, consideró que el candidato presidencial se ha equivocado al generalizar la desconfianza hacia la sociedad civil.

La coordinadora aclaró que le han pedido al candidato de 'Juntos Haremos Historia' no hacer esto y hablar de casos particulares.

"Creo que Andrés (López Obrador) se equivoca al generalizar y se lo decimos (...) y creo que es algo en lo que tendrá que aprender y tendrá que trabajar y creo que de alguna manera empezó a señalar algunos nombres", respondió Clouthier al ser cuestionada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre la declaración hecha por el tabasqueño, quien dijo que desconfía de todo lo que se llama sociedad civil.

El 21 de agosto de 2017, el candidato de la alianza Morena-PES-PT expresó, tras el rechazo de Movimiento Ciudadano a sumarse a Morena, que aunque todos son libres, los que se oponen al cambio que representa su movimiento pertenecen a la "mafia del poder".

La coordinadora de campaña detalló que el presidencial se refería a casos de asociaciones y fundaciones hechas para evadir impuestos y financiadas por empresarios, las cuales terminan sirviendo a intereses particulares.

Cuestionada también por la postulación de Cuauhtémoc Blanco a gobernador de Morelos, cuando hay personas más capacitadas, Tatiana Clouthier explicó que algunas candidaturas son derivadas de la coalición que se hizo con el PT y Encuentro Social; sin embargo, en casos como este, pidió votar por AMLO para la Presidencia y castigar a los políticos que no han trabajado bien.

"'No nos gusta Cuauhtémoc Blanco', pues castíguenlo, denle el voto a Andrés a la Presidencia y pongan al que les guste en la alcaldía (...) yo en Nuevo León no voy a votar de chorrito como en la lotería, voy a votar diferenciado, esa es la parte que me enorgullece de poder razonar mi voto", sentenció Clouthier.