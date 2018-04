Corrupción, el tema del que todos los presidenciables hablaron

¿Qué tienen en común los presidenciables? Todos prometen que irán contra la corrupción. En sus discursos de arranque de campaña, los cuatro candidatos coincidieron en ese tema.

Margarita Zavala mencionó el tema tres veces durante su discurso; Ricardo Anaya, tres; José Antonio Meade lo hizo cinco ocasiones; y Andrés Manuel López Obrador, 16. Esto fue lo que dijeron al respecto:

MÉXICO Y LA CORRUPCIÓN México es el país con mayor corrupción en América Latina, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2017. El porcentaje más alto de sobornos en la región se registró en nuestro país, donde el 51 por ciento de los mexicanos ha sobornado a algún funcionario o autoridad pública. Según el estudio, México evidencia los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos. La corrupción muestra altos niveles en el caso de las escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33 por ciento al 39 por ciento). La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana ya que de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, solo en 2015 se estima que alcanzó los 906 mil millones de pesos, esto es, una media del 5 por ciento del PIB de ese año.

Margarita Zavala

EVENTO: Mitin en Ángel de la Independencia, viernes 30 a la medianoche

Los valores son lo más importante para quien dirige un país y yo quiero construir ese México que soñamos, ese México de valores, de libertad, de las victorias, de la solidaridad, del respeto, del servicio a los demás, de la honestidad, y frente a nosotros tenemos a tres candidatos que representan la política de la trampa y del dinero, la política de la corrupción que navega con bandera de honestidad.

(...)

Así es que yo les pido que no nos conformemos con el candidato menos malo o menos corrupto o menos autoritario.

(...)

Sí podemos acercar la justicia a la gente y ponerle punto final a la impunidad. Sí podemos derribar el muro de la corrupción para que salga el México con todo lo que puede llegar a ser.

Ricardo Anaya

EVENTO: Hackatón en Expo Santa Fe, viernes 30 a la medianoche

Aquí están reunidos más de mil 200 jóvenes, estudiantes… aquí están reunidos más de mil 200 jóvenes, estudiantes, ingenieros, abogados, contadores, expertos en tecnología. Están aquí reunidos para trabajar toda la noche y proponer soluciones creativas en los tres ejes fundamentales que hemos planteado en nuestra propuesta: primero, cómo combatir la corrupción para tener un Gobierno honesto; segundo, cómo acabar con la enorme desigualdad para que haya igualdad de oportunidades, y tercero, cómo acabar con la violencia, cómo acabar con la inseguridad para que las familias mexicanas puedan vivir seguras y en paz.

(...)

Y es que es cierto, a todo nos podemos acostumbrar, pero los que estamos aquí reunidos, nuestra generación no nos vamos a acostumbrar. Nosotros no nos vamos a resignar a tener un Gobierno corrupto. Nosotros no nos vamos a resignar a que haya 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema y sufriendo para dar de comer a sus hijos. Nosotros, nosotros, no nos vamos a resignar a la impunidad.

(...)

Este gobierno, este gobierno corrupto que tiene sus días contados, no entiende que, al final, siempre triunfa la verdad. Como dice el poeta Díaz Mirón: “esa verdad austera y sola, que brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de una ola”.

José Antonio Meade

EVENTO: Mitin en Mérida, Yucatán, domingo 1 de abril a las 11:00.

Avanzar Contigo será un programa que garantice la inclusión, todos los derechos para todas y todos, inclusión sin excepción para la población más vulnerable, para los trabajadores del campo y para nuestras comunidades indígenas, no dejaremos a nadie atrás. Para que todo eso funcione, me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas.

Los mexicanos estamos hartos de la corrupción, seré implacable para combatirla, lo haré con leyes e instituciones que permitan recuperar inmediatamente lo robado y regresarlo a la sociedad, ser honesto a prueba de todo es el primer paso para lograrlo ¡yo lo soy! Nunca he vivido por arriba de mis ingresos, nunca, pero el ejemplo no basta, hay que agregarle leyes e instituciones. Quien no cree en las leyes ni en las instituciones no podrá acabar nunca con la corrupción. Frente a la nación me comprometo: encabezaré un gobierno de gente decente, como lo somos la mayoría de los mexicanos. Un gobierno en el que el único privilegio sea ser mexicano, no habrá fuero para nadie, seré el primer presidente sin fuero.

Andrés Manuel López Obrador

EVENTO: Mitin en Ciudad Juárez, Chihuahua, domingo 1 de abril al mediodía.

Hemos padecido no solo crisis económica y colapso del bienestar social sino corrupción política, inseguridad y violencia. Según nuestro diagnóstico el problema se originó a partir de la aplicación del llamado modelo neoliberal que no ha dado resultados, ni siquiera en términos cuantitativos, basta señalar que en 30 años, descontando el aumento de la población, el crecimiento real de la economía ha sido de cero en 30 años, no ha crecido la economía en nuestro país, pero quizá lo más perjudicial es que dicha política económica ha desatado la corrupción más colosal y dañina que se ha registrado la historia de nuestro país.

(...)

Y en forma paralela a esta infame política económica, la corrupción campea con toda impunidad en la administración pública, nunca antes se había padecido de tanta corrupción como ahora, nunca en la historia de México, desde la época de la colonia se había padecido de tanta corrupción.

(...)

En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción, la corrupción se ha institucionalizado, no se trata como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo de los cargos públicos; ahora, la corrupción se ha convertido en la principal función del poder político; y el encubrimiento, la impunidad y la complicidad son el principal aglutinante de los grupos que se han sucedido en el ejercicio del gobierno, sean del PRI o sean del PAN, es lo que yo llamo: la mafia del poder.

Por eso nuestra propuesta tiene como principal propósito, que se oiga bien y que se oiga lejos, el principal propósito de nuestra lucha es desterrar la corrupción y la impunidad, cortar de tajo con la corrupción y con la impunidad.

(...)

El nuevo gobierno democrático dará el ejemplo del combate a la corrupción, los servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad, ninguna persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito será invitada a participar en la función pública.

Llegar al gobierno no significará la obtención de un privilegio o la oportunidad de hacer negocios al amparo del poder. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos y cambiará por completo la imagen que el mundo tiene de nuestro país. Además hay suficientes razones y datos contundentes para sostener que acabar con la corrupción nos permitirá ahorrar cuando menos, el 10 por ciento del presupuesto público, es decir, más de 500 mil millones de pesos.

La fórmula que proponemos, consiste en acabar con la corrupción para ahorrar esos 500 mil millones de pesos y también cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se van a terminar los sueldos de 600 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos, vamos a bajar los salarios de los de arriba porque vamos a aumentar los suelos de los de abajo.

(...)

La fórmula consiste en acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con fueros y privilegios.

La primera iniciativa que voy a enviar al Congreso va a consistir en reformar el artículo 108 de la Constitución para que el Presidente en funciones pueda ser enjuiciado por corrupción. Se acaba la impunidad. Se acaban los privilegios.

(...)

Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, dicho de otra forma y con más claridad se suspenderá la construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago de Texcoco, y con ello ahorraremos más de 200 mil millones de pesos, este proceso se llevará a cabo con estricto apego a la ley buscando siempre el acuerdo con las compañías a las cuales se les han adjudicado contratos, garantizando el gobierno, el pago a los bonos que se han emitido y protegiendo las inversiones de las afores, es decir, se actuará con legalidad y se dará certidumbre y no se va a permitir la corrupción.