¿Es viable congelar los precios de las gasolinas? Esto dice un asesor de AMLO

Gerardo Esquivel, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, explicó este viernes la propuesta del presidenciable de congelar, en términos reales, los precios de la gasolina y afirmó que sí es viable.

“Hay un sobreprecio de gasolina que estamos pagando los mexicanos. Además, hay otra razón para poder hacer esa promesa de campaña, que es aumentar en este lapso la producción significativa de petróleo”, dijo el economista este viernes durante un evento en la Universidad Iberoamericana.

“Muchos no lo saben, pero hay seis refinerías en México y la capacidad utilizada es de 48 por ciento, es decir, la mitad de lo que podrían. Tenemos que lograr que las refinerías que ya tenemos funcionen al máximo”, continuó.

La definición 'términos reales' se refiere en economía a que los aumentos no serán por encima de la inflación. La inflación actualmente es de 5.04 por ciento.

Según el asesor, el congelamiento a los precios del combustible podría realizarse desde este instante, debido a que México genera este producto a grandes escalas para ser autosuficiente.

“Si en algún momento podría darse el congelamiento de los precios es ahora, la lógica es congruente con todos las precisiones necesarias”, comentó Esquivel.

Desde enero de 2017, el Gobierno Federal dejó de subvencionar a Pemex, por lo que en México se vende la gasolina en promedio más cara que en Estados Unidos.

El miércoles, durante su gira de campaña presidencial, López Obrador anunció que “de entrada, ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos (luz, gas, gasolina, diésel). Se van a congelar estos precios. Ya no va a haber aumentos en términos reales de combustibles: ya no va a haber gasolinazos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, entonces vamos a bajar el precio de los combustibles”.

La medida ha sido criticada por los otros candidatos presidenciales, como el oficialista José Antonio Meade, y la independiente Margarita Zavala, quienes afirman que no es viable.