Gobernadores prevén encuentro productivo entre Conago y AMLO

Manuel Velasco Coello, actual gobernador de Chiapas y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), declaró estar dispuesto a colaborar con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cara a la reunión que sostuvo con dicho foro en la Ciudad de México este jueves.

"Todos vamos a estar aquí en un diálogo abierto, franco, y le agradecemos mucho la disposición que ha tenido el presidente de la República para tener esta reunión; vamos a cerrar filas, vamos a trabajar de la mano, por el bien de México, con el futuro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador", afirmó el gobernador.

Luego de los comicios del 1 de julio, en la que Rutilio Escandón de 'Juntos Haremos Historia' ganó la gubernatura de Chiapas, el siguiente paso consistirá en la transición de una a otra administración.

Gobierno de Tlaxcala estará pendiente de propuestas de AMLO

Marco Antonio Mena, mandatario de Tlaxcala, declaró que su gobierno y quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trabajarán con Andrés Manuel López Obrador para crear las condiciones necesarias en beneficio del país.

Este jueves, Mena Rodríguez indicó que el primer acercamiento que sostendrán los mandatarios estatales con el próximo Ejecutivo Federal será productiva, ya que encaminarán los trabajos a realizar de manera conjunta a partir del próximo diciembre.

En entrevista, destacó que el gobierno de Tlaxcala estará pendiente de los planes, programas y proyectos impulsados por la administración que encabezará López Obrador.

El priista dijo que ha estado atento a las medidas y puntos presentados por López Obrador con los diputados federales y locales, senadores y gobernadores electos de la coalición 'Juntos Haremos Historia'.

"Yo he estado atento a los planteamientos del próximo presidente en términos de propuestas legislativas que presentó; son una serie de puntos que estarán próximamente analizándose en el Congreso de la Unión", manifestó.

En el tema de la amnistía, el gobernador de Tlaxcala expuso que "el castigo debe ser para alguien que haya cometido una falta", y en cuanto al indulto, se harán foros y trabajos de diferentes temas como el secuestro y asesinato.

De acuerdo con ideales de AMLO

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dijo estar de acuerdo con los ideales de no robar, no mentir y no traicionar que ha planteado López Obrador previo a la reunión que la Conago sostendrá con el virtual presidente electo, además de asegurar que son muchos los temas a tratar.

"Creo que habremos de establecer una relación de diálogo, respeto, de mucha coordinación (...) Respecto al estado de Hidalgo, con toda la voluntad de transitar en este momento tan importante para México", aseguró.

Subrayó que en el encuentro habrá un intercambio de ideas en el que cada gobernante manifestará sus inquietudes y problemas.

"Yo espero que esta sea la primera de muchas reuniones, y espero que no todas sean colectivas, que haya la oportunidad en privado, gobernador por gobernador, porque cada estado tiene sus particularidades", expuso.

Fayad Meneses puntualizó que ya pasaron las elecciones, por lo que en esta nueva etapa la ciudadanía tiene que "poner su granito de arena" para salir adelante.

'Tenemos que cerrar filas con el próximo presidente'

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aseguró que todos los mandatarios de los estados en el país deben de trabajar en conjunto con López Obrador.

“Tenemos que cerrar filas con el próximo presidente de México, una vez que los órganos correspondientes culminen el progreso y lo declaren presidente electo. Hay que cerrar filas porque, si le va bien al presidente de México, le tiene que ir bien a Michoacán, y en consecuencia a los estados”, dijo Aureoles antes de ingresar a la reunión con AMLO.

Asimismo, mencionó que la victoria del morenista en los comicios pasados responde a un llamado de la sociedad, que participó para exigir un cambio de régimen en el gobierno.

“Me parece bien (la llegada de Obrador). Yo parto de una premisa fundamental: cambiaron las cosas para México el 1 de julio. Hay un mensaje contundente de la sociedad mexicana. Es inédito el número de ciudadanos que fueron a la urna, y eso hay que acatarlo y que entenderlo bien”, comentó.

“Lo que yo leo es que la sociedad mexicana espera un cambio de modelo económico, de desarrollo y de régimen”, continuó.

El ingeniero agrónomo apuntó que, a pesar de haber expresado su inclinación hacia José Antonio Meade durante las elecciones, los gobernadores tienen que respetar a quien sea el próximo Jefe del Ejecutivo.

A la reunión también acudieron Fernando Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; Claudia Pavlovich Arellano, la responsable del estado de Sonora; y Miguel Riquelme, que gobierna Coahuila.

Con información de Quadratín.