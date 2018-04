Con 'narcos' y delincuentes, nada de 'mano amiga': Meade a AMLO

José Antonio Meade, candidato presidencial de 'Todos por México', dijo este martes a través de un mensaje de su cuenta de Twitter que no puede haber "mano amiga" para narcotraficantes y criminales

Meade Kuribreña expresó, con la etiqueta #YoMero, que con los delincuetes tendrá "pura mano firme".

En el mismo tuit, el abanderado de la coalión 'Todos por México' criticó a Andrés Manuel López Obrador al expresar que comparar a Napoleón Goméz Urrutia con Nelson Mandela, y a Nestora Salgado con Benito Juárez o Francisco I. Madero demuestra una falta de conciencia histórica.

Comparar a Napoléon Gómez Urrutia con Nelson Mandela, y a Nestora Salgado con Juárez y Madero es no tener idea ni dimensión de la historia. Es una burla. #YoMero les digo que con narcos y delincuentes, nada de mano amiga. Pura mano firme. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 10 de abril de 2018

Napoleón Gómez Urrutia es candidato plurinominal al Senado por Morena y exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

Ha sido cuestionado por otros líderes sindicales por la presunta desaparición de 33 millones de dólares, derivados de la indemnización que pagó Grupo México por la privatización de la mina de Cananea y se encuentra exiliado en Canadá.

López Obrador declaró, durante su participación el lunes en la asamblea de la American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM), no conocer a Gómez Urrutia. Sin embargo, destacó que el exlíder minero no tiene ninguna acusación.

Por otra parte, Nestora Salgado busca un puesto en el Senado junto con Félix Delgado Macedonio. Fue comandante de una policía comunitaria en Olinalá, Guerrero y estuvo en prisión por más de dos años acusada presuntamente por secuestro

Sobre ambos candidatos, Andrés Manuel López Obrador mencionó el lunes que “ellos han sido excluidos (Salgado y Gómez Urrutia), fueron perseguidos, en caso de Nestora, dos años ocho meses, yo no creo que todos los dirigentes sociales que van a la cárcel sean culpables. Juárez, Madero también fueron encarcelados”.