¿Cómo regular las marchas sin afectar la libertad de expresión?

Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cuestionaron a los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sobre cómo regularían las marchas sin afectar la libre expresión. Esto en el ciclo de Conferencias de Elecciones 2018 titulado “El postdebate por la ciudad que queremos”.

En la cuarta ronda de participaciones, la primera en responder al cuestionamiento general según el sorteo fue Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien dijo que durante su gobierno se haría valer el derecho constitucional a expresarse, sin que haya pérdidas económicas por las marchas.

“Primero que nada, que podamos respetar los derechos unos de los otros, parte fundamental es la regeneración del tejido social (...) Sí necesitamos regular, no solamente las marchas, sino cualquier actividad que pueda afectar los derechos de los demás”, dijo la activista de Green Peace.

La propuesta de regular las marchas en la capital fue hecha por Mikel Arriola, incluso antes del inicio formal de campañas. El candidato del PRI argumentó el equilibrio de derechos a través de condicionar las conglomeraciones.

“Yo soy de la idea de determinar condiciones de modo, tiempo y lugar en la medida en que no vaya a colapsar la vida económica de la ciudad (...) Que se garantice que no se va a destruir, y si se destruye, se pague; y que si se ensucia la calle con las manifestaciones, se limpie”, señaló el priista.

Marco Antonio Rascón, candidato del Partido Humanista, propuso como solución el uso de la tecnología. Sugirió que las manifestaciones deben transmitirse a través de un portal público, a manera de archivo, para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la información.

“Creo que no se puede reglamentar el autoritarismo y la exclusión (...) Haciendo uso de la tecnología, creo que tiene que estar absolutamente garantizada la libertad de manifestación”, mencionó el candidato tras recibir aplausos del estudiantado.

Por su parte, Purificación Carpinteyro, candidata de Nueva Alianza, también condicionó el ejercicio de las protestas en la Ciudad de México.

“Siempre que no se convierta en vandalismo, siempre que no se conviertan en actos criminales, siempre que no haya un tipo de arma que pueda convertirse o considerarse como un delito, el derecho a la libre manifestación no puede ser cuestionado, no somos un estado autoritario”, argumentó.

La única candidata independiente, Lorena Osornio, defendió el derecho de manifestación, pues dijo que los ciudadanos se manifiestan porque el gobierno no ofrece soluciones.

“Yo en mi gobierno pretendo atender todas las necesidades de cada uno de los sectores de la sociedad civil para resolver los problemas y nuestro derecho es a manifestarnos, pero sí lo debemos hacer ordenadamente”, señaló.

Claudia Sheinbaum, de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, y Alejandra Barrales, abanderada de la alianza ‘Por la Ciudad de México al Frente’, no asistieron al postdebate del ITAM. Los organizadores del evento dejaron vacíos los lugares de las candidatas y aclararon que los siete contendientes fueron invitados.

“Claudia Sheinbaum, que no está aquí, y Alejandra Barrales, la verdad lamento que no hayan venido, es un profundo desprecio a este foro (...) Seguramente tendrán cosas más importantes que hacer”, arremetió Mikel Arriola contra sus rivales.