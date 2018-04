Cárdenas votará por quien revierta la reforma energética

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas declaró que, para la Presidencia, votará por quien impulse una reversión de la contrarreforma constitucional en materia energética.

"En lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, a un día de que la candidata de 'Por la CDMX al Frente', Alejandra Barrales, publicara una foto con el expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste explicó que las fotografías no significan su apoyo a una propuesta y aclaró que votará por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón.

"No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX, votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón."

La candidata a la jefatura de Gobierno reiteró el martes que el ingeniero dio un giro definitivo hacia la democracia debido a su ejemplo para varias generaciones.