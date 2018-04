Candidatos alertan de inseguridad en Jalisco

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, alzó la voz para que el gobierno federal asuma el control de la seguridad del estado.

El emecista hizo este planteamiento un día después del asesinato del alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, quien buscaba reelegirse.

Alfaro Ramírez dijo que esperaría que el gobierno federal "abriera los ojos" y se diera cuenta que la "realidad de Jalisco" rebasó al gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, quien no tiene capacidad de respuesta y no pudo con la inseguridad en seis años.

"No puede garantizar (Aristóteles Sandoval, gobernador) la seguridad de un diputado, de un presidente, imagínense los ciudadanos ¿cómo están?"

El candidato reclamó al mandatario sus afirmaciones de que estaba enfocado en sus funciones de campaña y que el día que ocurrió el crimen, en realidad acompañaba al abanderado del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, en su gira por Jalisco.

"No es un asunto mejor que en los últimos meses se haya asesinado a un diputado local, a un alcalde, a un líder social y que el gobierno simplemente no haga nada, lo que nosotros dijimos es que no vamos a usar este tema para hacer política, la seguridad es un tema muy serio, pero tampoco nos vamos a quedar callados cuando se dan hechos como éste", argumentó.

El alcalde de Guadalajara con licencia afirmó que detrás de la crisis de seguridad que atraviesa Jalisco, está la corrupción del Poder Judicial y la concentración de las labores de la policía en la 'súper Fiscalía' que se creó en el presente sexenio.

El candidato de Morena, Carlos Lomelí se sumó a las críticas hacia el gobierno de Sandoval Díaz.

Al igual que Alfaro Ramírez, el morenista señaló que de nada sirvió el ultimátum que el mandatario fijó al Fiscal General del Estado, Raúl Sánchez para que diera resultados.

"Por ahí está el Fiscal, Raúl (Sánchez) ya colgado de una cuerda muy delgada, se le complicó desde la desaparición de nuestros tres jóvenes(estudiantes de cine)", mencionó.

El candidato del PRI, el partido en el poder, Miguel Castro Reynoso se mantuvo en la postura de no tomar la seguridad como bandera política y no enturbiar más la campaña.

"Me parece que es irresponsable que estemos politizando un tema que la gran mayoría de los candidatos nos pronunciemos de un inicio de ser responsables", expuso.

Alfaro, Lomelí y Castro aclararon que todavía no ven necesario reforzar su seguridad.