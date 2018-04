Candidato de Morena en Guerrero es arropado por sobrino de Abarca

IGUALA.- Durante su recorrido en el Centro Joyero de Iguala, el candidato al senado de la República por la coalición 'Juntos Haremos Historia', Félix Salgado Macedonio fue arropado por Erick Lara Abarca, sobrino del exalcalde, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente se encuentra encarcelado por el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Erick Abarca es uno de los administradores del centro joyero y dio las palabras de bienvenida a los candidatos, a su vez que les pido que atiendan y tomen en cuenta sus peticiones como ciudadanos.

Macedonio ofreció a empresarios joyeros de Iguala echar abajo o atrás las reformas estructurales aprobadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

En una reunión improvisada en las oficinas de la administración del centro joyero, el candidato al senado dijo en su mensaje que él será una elección del pueblo, donde Andrés Manuel López Obrador tiene tres premisas que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Salgado Macedonio estuvo acompañado por la candidata federal Araceli Ocampo Manzanares; el precandidato a la alcaldía Antonio Jaimes Herrera, el precandidato a diputado local por el distrito 22, Antonio Helguera Jiménez, así como militantes y exdirigentes del PRD.

Salgado Macedonio, opinó que las encuestas le favorecen a su candidato a la Presidencia de la República y que tiene toda una estructura para cuidar las casillas, por consiguiente, dijo, los votos de los ciudadanos serán bien cuidados.

Al hablar sobre el problema de la inseguridad, afirmó que el gobierno ya no responde a las necesidades del pueblo, “y este gobierno ya renunció a su obligación, además de que en la actualidad es lo mismo un policía y un delincuente, porque antes el policía cuidaba al pueblo ahora el policía recibe órdenes del delincuente”.

“De nada sirve una alcaldía, una diputación o senaduria si se pierde la presidencia de la República”, expuso.