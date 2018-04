'Batean' AMLO y Anaya debate de Meade por segundo día consecutivo

Por segunda ocasión, los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya declinaron participar en el debate público propuesto por el priista José Antonio Meade.

Meade Kuribreña retó el lunes a través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK a AMLO y Ricardo Anaya a un debate en el que hablen sobre sus situaciones patrimonial e inmobiliaria.

Andrés López López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', descartó este martes por segunda vez la idea de participar en el debate propuesto por Meade Kuribreña.

"Estamos veinte puntos arriba. Todos los días me están retando los otros candidatos. Me dicen (mis asesores) no te pelees. Sereno, moreno. No caigas en ninguna provocación".

El tabasqueño mencionó, durante su visita a San Pedro de las Colonias, Coahuila que "ya va a haber en su momento debate. Van a haber tres debates y allí nos vamos a ver las caras".

El lunes el tabasqueño ya había descartado, en Santa Catarina, Nuevo León, la opción de aceptar la sugerencia de su oponente presidencial

"Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos, porque no voy a contestarles, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar".

Por su parte, el abanderado blanquiazul reiteró este martes, en conferencia de prensa, que sólo estaba interesado en discutir con el político tabasqueño.

"El debate del próximo día 22 será fundamentalmente con López Obrador. No le veo mucho caso a debatir con quién va en un lejano tercer lugar y que no tiene francamente ninguna posibilidad de ganar", dijo en su conferencia matutina.

El lunes Anaya, en entrevista con Grupo Fórmula, rechazó la primera sugerencia de Meade Kuribreña por el mismo motivo.

El primer debate está programado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este 22 de abril en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, en el cual el tema principal será "política y gobierno".