Barrales lanza spot que promueve tarjeta para jóvenes de la CDMX

Alejandra Barrales, candidata a jefa de Gobierno por la coalición 'Por la Ciudad de México al Frente', lanzó un spot donde promueve la tarjeta que destinará a jóvenes de la capital para que usen gratuitamente el transporte público.

En el video se puede apreciar a un joven junto a su padre tomando un camión para ir a la escuela. Al subir, el padre mira sus monedas y se da cuenta de que sólo le alcanza para pagar el viaje de su hijo, por lo que decide bajar y despedirse de él.

La aspirante frentista ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de brindar transporte gratuito a los jóvenes que estudien la preparatoria y la universidad, para que no tengan que abandonar sus estudios por cuestiones económicas.

Barrales Magdaleno dijo este martes, durante un mitin en Álvaro Obregón, que ella viene de la cultura del esfuerzo y que sabe lo que es tener que decidir entre desayunar o tomar el transporte público para ir a la escuela.

“Si yo salía temprano me tomaba mi desayuno y me iba caminando, pero si no salía temprano me iba sin desayunar, por eso les voy a dejar esta tarjeta para los jóvenes”.

Por último aclaró que su equipo de campaña se encargará de identificar a los jóvenes que requieran el apoyo.