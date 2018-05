Barbosa denuncia que le buscan 'doble' para 'campaña sucia' en Puebla

Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de una empresa reclutadora de artistas que presuntamente está en busca de su doble para ‘campaña negra’.

“No sé hasta dónde quieren llegar, a mí no me van a doblar”, aseguró el candidato, quien no mencionó el nombre de la compañía.

El candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ dijo que la agencia pretende realizar tomas en los que su doble caminará por las calles de Puebla, poniéndolo en situaciones que van en contra de la ley.

Barbosa también se refirió a las acusaciones que sus contrincantes a la gubernatura de Puebla han realizado sobre su casa en Coyoacán y ‘su vida de lujos’, en las que señalan que sus ingresos no son coherentes con su declaración ‘3 de 3’.

El candidato de Moreno aclaró el lunes, con un video en su cuenta de Twitter, que los señalamientos forman parte de una ‘guerra sucia’ en su contra y orquestada por Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla.

"Lo que ellos han declarado es falso", afirmó el candidato, quien solicitó a la FEPADE que hiciera la "correcta" investigación.