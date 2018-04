Aunque me diga 'lopitos' o 'loquito', cancelaré pensión a Fox: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, reiteró su compromiso de eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes mexicanos, y este jueves hizo mención especial a Vicente Fox, quien fue mandatario entre 2000 y 2006.

“Cada expresidente recibe una pensión de 5 millones de pesos mensuales. Ni Obama tiene una pensión así. Aunque se alebreste Fox y aunque me diga lopitos y loquito, que diga lo que quiera, pero al cambio de gobierno, y esto no es venganza, es justicia, ya no le vamos a dar los 5 millones”, afirmó este jueves en un mitin Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El expresidente Fox es un férreo opositor a López Obrador y prácticamente diario en su cuenta de Twitter pone mensajes contra él, o invitando a sus seguidores a no votar por el tabasqueño.

Por ejemplo, el miércoles tuiteó: "Lopitos, otro regreso al pasado. Que te pasa no puedes mirar al frente? Estamos en el siglo XXI AGUAS MÉXICO!!! Quien quiere el México de hace dos siglos. Lopitos Itinerante y sin avión que le va a vender a Trump? (sic)".

Actualmente está establecido que los expresidente reciben una pensión mensual, además de apoyos en gastos de servicios y de personal.

De acuerdo con información obtenida por El Financiero en 2013, el expresidente Felipe Calderón genera gastos por personal como directores generales, jefes de departamentos o asistentes por 816 mil 758 pesos, a lo que se suma su pensión por unos 205 mil pesos mensuales (la cual dona a la asociación civil Aquí Nadie Se Rinde).

A esto se suman pagos de bonos, aguinaldos, servicios telefónicos, automovilísticos, etc.

Según el libro 'Beneficios ex presidenciales' de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, citado por Animal Político, Calderón modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial en noviembre del 2012 para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Incluyó a padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos. El texto señala que normalmente se le asignan a cada ex presidente 78 elementos, pero a Calderón se le asignaron 425.

"Esto lo convierte, según el libro 'Beneficios ex presidenciales', en el expresidente más caro del mundo con un costo mensual de 5 millones de pesos".

Durante su acto de campaña en Nuevo Laredo, López Obrador reiteró que los privilegios de la clase gobernante terminarán si su triunfo se consuma el próximo 1 de julio.

“No está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega. Yo no voy a firmar ese acuerdo. También vamos a actuar con austeridad: voy a dar el ejemplo. Voy a ganar la mitad de lo que actualmente gana Peña Nieto”, reiteró.

Peña Nieto gana unos 259 mil pesos netos mensuales.

Además, el tabasqueño ratificó su propuesta de disminuir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) en la zona fronteriza, el cual pasaría de 16 por ciento a 8 por ciento.

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya también ha hecho la misma propuesta, lo que llevó a López Obrador a decir que Hay candidatos "que andan por ahí copiándonos (...) No los vamos a acusar por derechos de autor ni los vamos a acusar de ser plagiarios"".

Por último, el candidato pidió a sus adversarios políticos "serenidad y los emplazó a aceptar que en unos meses le van a tener que entregar la banda presidencial.

"Los veo bien peinaditos, arregladitos, y luego quieren que yo me enganche en sus planteamientos, pero yo no voy a caer en ninguna provocación. Voy a seguir haciendo campaña y no me voy a enganchar".

Con información de Rivelino Rueda