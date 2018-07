Aunque lo pedimos, no se garantizó seguridad en elecciones de Puebla: INE

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no hubo un acompañamiento adecuado a la elección del estado de Puebla por el parte del gobierno de dicha entidad.

“Yo el día de la elección hablé con el gobernador del estado de Puebla exigiéndoles condiciones de seguridad bajo la premisa de que ellos eran responsables de la seguridad. Nosotros mismos hablamos con la Policía Federal y generamos un desplazamiento desde Tlaxcala, Estado de México y Morelos para ayudar a blindar el estado de Puebla (...) Lo que sí sabemos es que no hubo un acompañamiento de las fuerzas locales para garantizar el orden de la entidad”, comentó el Córdova sobre el blindaje policiaco en las pasadas elecciones.

Este miércoles, en entrevista para Nación 321, el consejero presidente del INE afirmó que todas las dudas de la elección que se han presentado fueron generadas por el caso de Puebla, lo que considera un hecho aislado a comparación del ejercicio electoral a nivel nacional, pero preocupante lo que sucede en la entidad.

Al respecto, quien preside al INE declaró que hubo "un candidato" por el estado de Puebla que manifestó ante medios de comunicación que él había mantenido comunicación con un exgobernador de la entidad, lo cual negó y calificó como una actitud irresponsable ante la participación de los ciudadanos el 1 de julio.

Además, reiteró que es competencia directa del órgano electoral local y de los tribunales resolver con claridad todos los sucesos que se han presentado para darle legalidad al proceso.

“El caso del hotel, lo que me comentó el fiscal de delitos electorales federal una vez que acudió es que el material electoral que encontraron son actas que es normal que tengan los partidos políticos. Todos los partidos reciben copias de las actas. Yo no me meto en la parte ministerial. No le toca al INE”, expuso Córdova sobre el suceso del Hotel MM.

Sin embargo, Córdova mencionó que en todas las funciones que respectan al Instituto Nacional Electoral en Puebla, no hubo fraude en la entidad, pero insistió que dicho instituto no se encargó de los cómputos o de garantizar el ejercicio local.

El consejero presidente indicó que tanto las agresiones mostradas, las impugnaciones y las denuncias son asunto de los tribunales del estado de Puebla y habrá que esperar sus veredictos oficiales.