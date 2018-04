Atacan a candidato del Partido Verde en Nuevo León

Héctor de la Garza, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León, fue atacado este martes cuando viajaba en una camioneta durante su recorrido por la colonia San José, en Monterrey.

El político no sufrió lesiones, sin embargo, su comitiva fue agredida con piedras y palos por agresores desconocidos, lo que dejó heridas a uno de sus colaboradores y daños al vehículo en el que viajaba.

“Nos golpearon, a la persona que va con nosotros apoyándonos (...) No queremos que la gente se sienta amenazada. Creo que así no se juega en esta elección. Pero lo que no se vale es que gente, no quiero decir que de otros partidos o de la ciudadanía, se sientan contentos realizando este tipo de actos”, declaró De la Garza desde una transmisión vía Facebook, donde mostró los daños al vehículo.

El candidato aseguró que seguirá trabajando sin miedo a las amenazas, sin que este suceso frene su campaña ni sus recorridos.