Así reaccionaron los presidenciables ante postura de Slim sobre nuevo aeropuerto

Cuatro de los cinco candidatos por la Presidencia de México emitieron sus reacciones en cuanto al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego de que éste fue defendido por el empresario Carlos Slim.

Al final de un mítin en San Luis Río Colorado, Sonora, Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición 'Juntos Haremos Historia', aseguró que las declaraciones de Slim forman parte de la estrategia para desacreditarlo.

El aspirante por Morena-PES-PT dijo que es normal que el hombre más rico de México se oponga a la suspensión de dicho proyecto, ya que es uno de los cuatro principales contratistas.

Empresas de Slim como CICSA y FCC tienen inversiones en la nueva terminal. Además, su yerno, Fernando Romero, obtuvo el 60 por ciento de la construcción del aeropuerto, aseguró .

México se consolida como potencia turística al colocarse como el 6to país más visitado en el mundo. De ahí la importancia del @NvoAeropuertoMx, la gran puerta de entrada para millones de turistas, que fortalecerá a uno de los sectores que más aporta a nuestra economía. — José Antonio Meade???????? (@JoseAMeadeK) April 17, 2018

Por su parte, el abanderado de la coalición 'Todos por México', José Antonio Meade, respaldó a través de su cuenta oficial de Twitter la creación del nuevo aeropuerto al escribir: "La gran puerta de entrada (el NAIM) para millones de turistas, que fortalecerá a uno de los sectores que más aporta a nuestra economía".

Margarita Zavala, candidata presidencial independiente, también señaló en Twitter que los argumentos de Carlos Slim sobre el NAIM "son razonables".

"Ojalá @lopezobrador_ tuviera menos teorías del complot y más argumentos para refutarlos", manifestó en su publicación de Twitter.

Los argumentos de #CarlosSlim sobre el nuevo aeropuerto son razonables. Ojalá @lopezobrador_ tuviera menos teorías del complot y más argumentos para refutarlos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 16, 2018

En tanto, el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón expuso que el proyecto es extraordinario y necesario, por lo que también hizo un llamado a López Obrador a "no enojarse y a hacer propuestas inteligentes."

"¿Crees que Andrés Manuel va a traerse avioncitos como en Venezuela?, no frieguen, Andrés Manuel tiene que ponerse las pilas y hacer propuestas que generen la riqueza para todos, no repartir la riqueza de los que trabajan a los que no trabajan", puntualizó.

Ricardo Anaya, candidato de la coaliación 'Por México al Frente', fue el único contendiente por la silla presidencial que no se pronunció sobre el tema.

Este lunes en las instalaciones de Grupo Financiero Inbursa, en la Ciudad de México, el empresario Carlos Slim defendió la construcción del aeropuerto, al cual calificó como un detonador económico y social.