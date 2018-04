Asesinato de candidato por el abandono a instituciones de seguridad: Zavala

MONTERREY.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que la violencia contra políticos y candidatos a un puesto de elección popular, es por el abandono a las instituciones de seguridad en el país.

"Responde al enorme nivel que tenemos en nuestro país, a que se ha abandonado las instituciones de seguridad, a que no pasa nada si se mata a alguien, no pasa nada si alguien le roba a otro, no pasa nada si alguien genera violencia y también es parte de ese miedo que se tiene a la inseguridad", dijo en entrevista al finalizar un diálogo con estudiantes universitarios de Nuevo León.

La declaración de la candidata independiente se da tras el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Jilotlán en Jalisco, Juan Carlos Andrade.

Al respecto dijo que si bien todas las perdidas humanas son importantes, cuando se trata de un político, el caso cobra una dimensión mayor, "espero que tomemos cartas en el asunto para que el proceso se maneje en términos de paz".

"Realmente se afecta toda la vida del país, no solo una elección, sino toda la vida del país y por supuesto lamento mucho lo sucedido pero es un asunto de Estado", añadió.

Inaugura casa de campaña en Monterrey

También Zavala Gómez del Campo inauguró su segunda casa de campaña donde dijo a sus seguidores que la inequidad no los tiene que vencer.

En el evento liderado por el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, agradeció el apoyo de los habitantes de la entidad, ya que de ahí salieron 40 mil firmas para obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"De los males no vamos a ser complices, diganle al pueblo de México que merece mucho más, por eso vamos a ir por todos y vamos a ganar la presidencia", aseguró la ex primera dama.

Canales Clariond pidió a los electores defender el voto y mencionó que se deben desplegar 13 mil representantes en las casillas electorales.

La primera casa de campaña se encuentra en la Ciudad de México, en la colonia del Valle; la inaugurada este lunes en Monterrey representa la importancia de la entidad en cuanto al apoyo ciudadano.