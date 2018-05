Arriola condena actos de corrupción de Morena y del PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, condenó los actos de corrupción cometidos por los gobiernos del PRD y Morena, al no garantizar seguridad ni agua en Iztapalapa.

Ante vecinos reunidos en la Plaza Juárez, el abanderado priista declaró: “yo me la voy a jugar con todo por las familias de Iztapalapa, basta ya de que delegados y delegadas sigan siendo cómplices del crimen organizado, llevamos años que en vez de valor, ha habido cooperación con los delincuentes, pero eso con Mikel Arriola se va a acabar”.

Con respecto a la entrega de tarjetas a amas de casa por parte de Alejandra Barrales, el aspirante a gobernar la capital del país reprobó este acto y lo señaló como corrupción y engaño a los ciudadanos, ya que con estas acciones sólo “confirma que nunca se ha conducido conforme a la ley, además de ser corrupta, promueve la corrupción”.

Aseguró que la gente ya sabe lo anterior y prueba de ello es que “Barrales está cinco puntos abajo de un servidor en las encuestas y creo que si sigue promocionando la inmoralidad va a seguir perdiendo puntos en las encuestas”.

Calificó como delito electoral y un acto de desesperación el que la candidata de la coalición 'Por la Ciudad de México al Frente' pida el voto a partir de la compra de conciencias, por lo que es necesario, dijo, desterrar esas malas prácticas de la capital del país.

Ante las declaraciones de Claudia Sheinbaum con respecto a supuestos riesgos de corrupción en el IMSS durante su gestión, Mikel Arriola respondió que la candidata de la coalición 'Juntos Haremos Historia' no sabe de lo que habla, ya que “no tengo información reservada ni me ando escondiendo de nadie como ella, que revisen lo que quieran en el Seguro Social y que no piense que todos somos como ella”.

Arriola lanzó de nueva cuenta la invitación a Sheinbaum para hacerse el estudio de antidoping.

El ex director del IMSS anunció que una vez que asuma la jefatura de Gobierno, como parte de su política social, se duplicará el apoyo a los adultos mayores pasando de mil 200 a dos mil 400 pesos mensuales. Esto, aseguró “no es un acto populista, las personas de la tercera edad tendrán más capacidad de ingreso y a su vez de gasto”.